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Mersin'de jandarma, olası orman yangınlarına karşı teyakkuzda

04.07.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de jandarma, olası orman yangınlarına karşı teyakkuzda

MERSİN (AA) - Mersin'de, olası yangınlara karşı görevlendirilen jandarma ekipleri, havadan ve karadan devriye görevine başladı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ormanlık alanlardaki yangınların önlenmesi amacıyla başlatılan denetimler sürüyor.

Jandarma komando birlikleri ile asayiş timlerinin görev aldığı çalışmalar, hem havadan hem de karadan yürütülüyor.

Ekipler, ulaşılması güç noktaları dron kullanarak denetliyor.

Ormanlık alanlara yakın mevkilerde oluşturulan kontrol noktalarında da araç sürücüleri durdurularak yangınlara karşı uyarı ve bilgilendirme yapılıyor.

Mersin'de jandarma, olası orman yangınlarına karşı teyakkuzda

Mersin'de jandarma, olası orman yangınlarına karşı teyakkuzda

Mersin'de jandarma, olası orman yangınlarına karşı teyakkuzda

Mersin'de jandarma, olası orman yangınlarına karşı teyakkuzda

Mersin'de jandarma, olası orman yangınlarına karşı teyakkuzda

Mersin'de jandarma, olası orman yangınlarına karşı teyakkuzda

Mersin'de jandarma, olası orman yangınlarına karşı teyakkuzda

Mersin'de jandarma, olası orman yangınlarına karşı teyakkuzda

Mersin'de jandarma, olası orman yangınlarına karşı teyakkuzda

Mersin'de jandarma, olası orman yangınlarına karşı teyakkuzda

Mersin'de jandarma, olası orman yangınlarına karşı teyakkuzda

Mersin'de jandarma, olası orman yangınlarına karşı teyakkuzda

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Anahtar Kelimeler:
yangın Mersin jandarma

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Sabah
05:20
Öğle
12:51
İkindi
16:41
Akşam
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Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

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