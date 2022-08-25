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Mersin'de kaçak kazı yaptıkları kuyuda zehirlenen 2 kişi öldü

25.08.2022 00:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de kaçak kazı yaptıkları kuyuda zehirlenen 2 kişi öldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, kaçak kazı yaptıkları kuyuda zehirlenen 2 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, A.U. (37), Hüsametli Mahallesi'nin Andız mevkisinde kazılan 15 metrelik kuyuya inen 2 arkadaşından haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kuyuya inen ekipler, Kemal Arslantaş (43) ve Ahmet Bulut'u (64) bulundukları yerden çıkardı.

Sağlık ekipleri, Bulut'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı Arslantaş ise ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Arslantaş, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekiplerinin A.U'nun ifadesine başvurduğu olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan, metan gazından zehirlendiği bildirilen Arslantaş ve Bulut'un çıkarıldığı kuyudaki kaçak kazının, define aramak için yapıldığı iddia edildi.

Mersin'de kaçak kazı yaptıkları kuyuda zehirlenen 2 kişi öldü

Mersin'de kaçak kazı yaptıkları kuyuda zehirlenen 2 kişi öldü

Mersin'de kaçak kazı yaptıkları kuyuda zehirlenen 2 kişi öldü

Mersin'de kaçak kazı yaptıkları kuyuda zehirlenen 2 kişi öldü

Mersin'de kaçak kazı yaptıkları kuyuda zehirlenen 2 kişi öldü

Mersin'de kaçak kazı yaptıkları kuyuda zehirlenen 2 kişi öldü

Mersin'de kaçak kazı yaptıkları kuyuda zehirlenen 2 kişi öldü

Mersin'de kaçak kazı yaptıkları kuyuda zehirlenen 2 kişi öldü

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