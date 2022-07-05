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Mersin'de karısını ve çocuğunu öldüren kişi intihar etti

05.07.2022 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de karısını ve çocuğunu öldüren kişi intihar etti

MERSİN (AA) - Mersin'de karısını ve 3 yaşındaki çocuğunu tabancayla öldüren kişi, silahla intihar etti.

Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'nde apartmanda daireden silah sesleri duyulması üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Birinci kattaki dairede inceleme yapan ekipler, Ali Dilek'in (31), karısı Nurgül Gülsoy Dilek (25) ve oğlu Yiğit Dilek'i (3) tabancayla öldürdükten sonra intihar ettiğini belirledi.

Cesetler, incelemenin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mersin'de karısını ve çocuğunu öldüren kişi intihar etti

Mersin'de karısını ve çocuğunu öldüren kişi intihar etti

Mersin'de karısını ve çocuğunu öldüren kişi intihar etti

Mersin'de karısını ve çocuğunu öldüren kişi intihar etti

Mersin'de karısını ve çocuğunu öldüren kişi intihar etti

Mersin'de karısını ve çocuğunu öldüren kişi intihar etti

Mersin'de karısını ve çocuğunu öldüren kişi intihar etti

Mersin'de karısını ve çocuğunu öldüren kişi intihar etti

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Mersin aile tabanca

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