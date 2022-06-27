Mersin'de "Mama Getir Dans Et" etkinliği düzenlendi

MERSİN (AA) - Mersin'de, sokak hayvanları yararına "Mama Getir Dans Et" etkinliği gerçekleştirildi.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacının karşılanmasına yönelik etkinlik, Yenişehir ilçesindeki bir alışveriş merkezinde düzenlendi.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, sokak hayvanları için mama desteğinde bulundu.

Katılımcılar, etkinlikte müzik eşliğinde dans etti.

Toplanan mamalar, ilçede bulunan parklardaki ilgili alanlara bırakılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, etkinliği, sokakta yaşayan hayvanların beslenme ihtiyacına dikkati çekmek amacıyla düzenlediklerini belirterek, "Doğadaki dostlarımızın daha huzurlu ve sağlıklı bir ortamda yaşamalarını istiyoruz. Bu etkinliğimiz de sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek adına yaptığımız çalışmalardan biri. Hayatımızı paylaştığımız doğadaki tüm canlıları sevgi ve şefkat anlayışıyla koruyup kollamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.