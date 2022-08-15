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Mersin'de merdivenden düşen polis yaşamını yitirdi

15.08.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de merdivenden düşen polis yaşamını yitirdi

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde merdivenden düşen özel harekat polisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis Osman Şerif Aktaş (26), ziyarete gittiği ailesinin Tarsus ilçesi Sağlıklı Mahallesi'ndeki evinde merdivenden düştü.

Yaralanan Aktaş, yakınlarının ihbarıyla yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Polis, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aktaş'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından Tarsus Şehir Mezarlığı'na götürüldü.

Buradaki cenaze törenine Aktaş'ın ailesi ve yakınları ile nişanlısı Feride Keçeli, Tarsus Emniyet Müdürü Ali Garanlı, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Dinsever ve mesai arkadaşları katıldı. Törende polis üniforması giyen Feride Keçeli, gözyaşı döktü.

Cenaze namazının ardından Aktaş'ın naaşı Sağlıklı Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Mersin'de merdivenden düşen polis yaşamını yitirdi

Mersin'de merdivenden düşen polis yaşamını yitirdi

Mersin'de merdivenden düşen polis yaşamını yitirdi

Mersin'de merdivenden düşen polis yaşamını yitirdi

Mersin'de merdivenden düşen polis yaşamını yitirdi

Mersin'de merdivenden düşen polis yaşamını yitirdi

Mersin'de merdivenden düşen polis yaşamını yitirdi

Mersin'de merdivenden düşen polis yaşamını yitirdi

Mersin'de merdivenden düşen polis yaşamını yitirdi

Mersin'de merdivenden düşen polis yaşamını yitirdi

Mersin'de merdivenden düşen polis yaşamını yitirdi

Mersin'de merdivenden düşen polis yaşamını yitirdi

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