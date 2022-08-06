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Mersin'de ormanlık alanın yanındaki saman balyalarında çıkan yangın söndürüldü

06.08.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de ormanlık alanın yanındaki saman balyalarında çıkan yangın söndürüldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde ormanlık alanın yanındaki saman balyalarında çıkan yangın söndürüldü.

Şahintepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanın yanında bulunan saman balyaları henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, ormanlık alandaki bazı ağaçların da zarar gördüğü yangını çalışma sonucu kontrol altına aldı.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği çalışmayla yangın 7 saatte söndürüldü.

Mersin'de ormanlık alanın yanındaki saman balyalarında çıkan yangın söndürüldü

Mersin'de ormanlık alanın yanındaki saman balyalarında çıkan yangın söndürüldü

Mersin'de ormanlık alanın yanındaki saman balyalarında çıkan yangın söndürüldü

Mersin'de ormanlık alanın yanındaki saman balyalarında çıkan yangın söndürüldü

Mersin'de ormanlık alanın yanındaki saman balyalarında çıkan yangın söndürüldü

Mersin'de ormanlık alanın yanındaki saman balyalarında çıkan yangın söndürüldü

Mersin'de ormanlık alanın yanındaki saman balyalarında çıkan yangın söndürüldü

Mersin'de ormanlık alanın yanındaki saman balyalarında çıkan yangın söndürüldü

Mersin'de ormanlık alanın yanındaki saman balyalarında çıkan yangın söndürüldü

Mersin'de ormanlık alanın yanındaki saman balyalarında çıkan yangın söndürüldü

Mersin'de ormanlık alanın yanındaki saman balyalarında çıkan yangın söndürüldü

Mersin'de ormanlık alanın yanındaki saman balyalarında çıkan yangın söndürüldü

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Anahtar Kelimeler:
yangın Mersin

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Sabah
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