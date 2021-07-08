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Mersin'de otellerin ortak kullandığı otoparkta çıkan yangında 12 araç hasar gördü

08.07.2021 00:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de otellerin ortak kullandığı otoparkta çıkan yangında 12 araç hasar gördü

MERSİN (AA) - Mersin'in turizm merkezlerinden Kızkalesi'nde, otellerin ortak kullandığı otoparkta çıkan yangında park halindeki 12 araçta hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi'ndeki bir otoparkta, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Ekiplerin, güçlükle kontrol altına aldığı yangında park halindeki 12 araçta hasar oluştu.

Kızkalesi Mahalle Muhtarı Murat Kale, gazetecilere, yangın çıkan otoparkın, oteller tarafından ortak kullanıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Yangının, bir araçta çıktığı ve diğerlerine etki ettiği iddiası var. Araçlardan 10'u kullanılamaz hale geldi, 2'sinde ise hasarlar var. D-400 karayolundan mahallenin bu tarafına olan girişin trafiğe kapalı olması nedeniyle itfaiye ekipleri alevlere geç müdahale etmek zorunda kaldı. Belki ekipler erken gelebilseydi araçlardan bazıları kurtarılabilirdi."

İtfaiyenin, otoparktaki soğutma çalışması sürüyor.

Mersin'de otellerin ortak kullandığı otoparkta çıkan yangında 12 araç hasar gördü

Mersin'de otellerin ortak kullandığı otoparkta çıkan yangında 12 araç hasar gördü

Mersin'de otellerin ortak kullandığı otoparktaki yangında 12 araç hasar gördü

Mersin'de otellerin ortak kullandığı otoparktaki yangında 12 araç hasar gördü

Mersin'de otellerin ortak kullandığı otoparktaki yangında 12 araç hasar gördü

Mersin'de otellerin ortak kullandığı otoparktaki yangında 12 araç hasar gördü

Mersin'de otellerin ortak kullandığı otoparktaki yangında 12 araç hasar gördü

Mersin'de otellerin ortak kullandığı otoparktaki yangında 12 araç hasar gördü

Mersin'de otellerin ortak kullandığı otoparktaki yangında 12 araç hasar gördü

Mersin'de otellerin ortak kullandığı otoparktaki yangında 12 araç hasar gördü

Mersin'de otellerin ortak kullandığı otoparktaki yangında 12 araç hasar gördü

Mersin'de otellerin ortak kullandığı otoparktaki yangında 12 araç hasar gördü
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