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Mersin'de PKK'ya katılması için genç kızı kandıran eski HDP ilçe başkanı tutuklandı

16.09.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç kızın babası İ.K: - "Kızım neredeysen gel, seni seviyoruz, bekliyoruz. Devletimiz arkamızda. Kızımızın geri getirilmesini istiyoruz"

MERSİN (AA) - Mersin'de, 15 yaşındaki kızı kandırarak terör örgütü PKK'ya katılması için kırsala götürdüğü belirlenen Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) il yöneticisi ve eski HDP Toroslar İlçe Başkanı M.İ. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ailesinin 12 Eylül'den beri haber alamadığı R.K'nin, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) il yöneticisi ve eski HDP Toroslar İlçe Başkanı M.İ. tarafından örgütsel propagandayla kandırılarak terör örgütü PKK'ya katılması için kırsala götürüldüğünü tespit etti.

Genç kızı otomobiliyle şehir dışına çıkarması Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kaydına da yansıyan zanlı, operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.İ, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

- "Kızımı kandırıp evden götürdüler"

R.K'nin babası İ.K, gazetecilere, 15 yaşındaki kızının astım hastalığı nedeniyle her gün ilaç kullanmak zorunda olduğunu söyledi.

Kızının kandırılarak ailesinden koparıldığını anlatan İ.K, "Kızımı kandırıp evden götürdüler. Onun gelmesini istiyoruz. Benim kızım hasta ve küçük. Kızımın hayalleri vardı. Bekliyoruz, kızımızı istiyoruz. Kızım neredeysen gel, seni seviyoruz, bekliyoruz. Devletimiz arkamızda. Kızımızın geri getirilmesini istiyoruz." dedi.

Anne Ş.K. de bir an önce kızına kavuşmayı istediğini belirterek, "Kızım korkma, eve gel. Seni bekliyoruz." diye konuştu.

Mersin'de PKK'ya katılması için genç kızı kandıran eski HDP ilçe başkanı tutuklandı

- Genç kızın babası İ.K: - "Kızım neredeysen gel, seni seviyoruz, bekliyoruz. Devletimiz arkamızda. Kızımızın geri getirilmesini istiyoruz"

Mersin'de PKK'ya katılması için genç kızı kandıran eski HDP ilçe başkanı tutuklandı

Mersin'de PKK'ya katılması için genç kızı kandıran eski HDP ilçe başkanı tutuklandı

Mersin'de PKK'ya katılması için genç kızı kandıran eski HDP ilçe başkanı tutuklandı

Mersin'de PKK'ya katılması için genç kızı kandıran eski HDP ilçe başkanı tutuklandı

Mersin'de PKK'ya katılması için genç kızı kandıran eski HDP ilçe başkanı tutuklandı

Mersin'de PKK'ya katılması için genç kızı kandıran eski HDP ilçe başkanı tutuklandı

Mersin'de PKK'ya katılması için genç kızı kandıran eski HDP ilçe başkanı tutuklandı

Mersin'de PKK'ya katılması için genç kızı kandıran eski HDP ilçe başkanı tutuklandı

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