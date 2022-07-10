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Mersin'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

10.07.2022 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alevler arasında mahsur kalan kaplumbağayı orman işçileri kurtardı

MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Ortaköy Mahallesi Köyiçi mevkisindeki ormanlık alana yakın tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2'şer arazöz ile ilk müdahale aracı ve orman işçileri sevk edildi.

Alevlerin arasında mahsur kalan bir kaplumbağa, orman işçileri tarafından kurtarıldı.

Yangın, vatandaşların da destek verdiği çalışmalarla ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Mersin'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

- Alevler arasında mahsur kalan kaplumbağayı orman işçileri kurtardı

Mersin'de tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı

Mersin'de tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı

Mersin'de tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı

Mersin'de tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı

Mersin'de tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı

Mersin'de tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı

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