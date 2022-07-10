Mersin'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.
Ortaköy Mahallesi Köyiçi mevkisindeki ormanlık alana yakın tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2'şer arazöz ile ilk müdahale aracı ve orman işçileri sevk edildi.
Alevlerin arasında mahsur kalan bir kaplumbağa, orman işçileri tarafından kurtarıldı.
Yangın, vatandaşların da destek verdiği çalışmalarla ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
- Alevler arasında mahsur kalan kaplumbağayı orman işçileri kurtardı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz