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Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 17 kişi yaralandı

04.07.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 17 kişi yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün istinat duvarına çarparak devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

Kiraz hasat eden 27 işçiyi taşıyan Ramazan Sarıçiçek'in kullandığı 66 NU 966 plakalı minibüs, Karahıdırlı Mahallesi'nde yol kenarındaki istinat duvarına çarparak devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kazada yaralanan sürücü Sarıçiçek ve 16 tarım işçisini ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 17 kişi yaralandı

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 17 kişi yaralandı

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 17 kişi yaralandı

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 17 kişi yaralandı

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 17 kişi yaralandı

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 17 kişi yaralandı

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 17 kişi yaralandı

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 17 kişi yaralandı

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