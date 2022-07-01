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Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik "şafak" operasyonu

01.07.2022 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 200 polisin katılımıyla 14 şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda aramalar devam ediyor

MERSİN (AA) - Mersin'de terör örgütü DEAŞ şüphelisi 14 zanlının yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile örgüt içerisinde faaliyet yürüterek hem finans hem de ekipman desteği sağladığı öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmada, kimliği belirlenen 14 zanlının adresine "şafak" vakti operasyon düzenlendi.

Dron destekli operasyona yaklaşık 200 polis katıldı. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan bölgelerdeki sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

- Dama çıkarak kaçmaya çalışan zanlı dron ile tespit edilip yakalandı

Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde bir adresteki baskında, evin damına çıkarak kaçmaya çalışan zanlı, dron ile tespit edildi. Şüpheli, dama çıkan ekipler tarafından yakalandı.

Bazı şüphelilerin gözaltına alındığı operasyonda, adreslerdeki aramalar devam ediyor.

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik "şafak" operasyonu

- Yaklaşık 200 polisin katılımıyla 14 şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda aramalar devam ediyor

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik "şafak" operasyonu

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik "şafak" operasyonu

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik "şafak" operasyonu

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik "şafak" operasyonu

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik "şafak" operasyonu

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik "şafak" operasyonu

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik "şafak" operasyonu

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik "şafak" operasyonu

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik "şafak" operasyonu

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik "şafak" operasyonu

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polis Mersin DEAŞ şafak operasyonu

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