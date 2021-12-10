Mersin'de "Uluslararası Engellilik Zirvesi" düzenlendi

MERSİN (AA) - Mersin'de, Sürdürülebilir Diyalog İle Köprüler Kuralım Projesi kapsamında "Uluslararası Engellilik Zirvesi" düzenlendi.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Engeli Olan Bireyler ve Aileleri Gelişim Merkezi Derneği (EBAGEM) tarafından bir otelde düzenlenen zirveye yurt içi ve yurt dışından çok sayıda engelli ve diğer ilgililer katıldı.

Mersin Valisi Ali ihsan Su, zirvenin açılışında, çok özel ve güzel bir programa ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Dünyada da Türkiye'de de toplumun belli kısmının engelli bireylerden oluştuğunu dile getiren Su, her bireyin engelli adayı olduğunu hatırlattı.

Bu tür etkinliklerle farkındalık oluşturmanın önemine dikkati çeken Su, "Engelli bireyleri toplum hayatında başkalarına ihtiyaç duymadan yaşamlarını sürdürebilecek imkanlara kavuşturmak önemli. Bunun için devletimiz, hükümetimiz, sivil toplum ve kamu kuruluşlarımız ülke geneli ve ilimiz özelinde gerçekten iyi çalışmalar yapıyor. Engelli kardeşlerimizin hakları konusunda onların toplum içerisinde hayatlarını rahat bir şekilde başkalarına ihtiyaç duymadan sürdürebilmeleri için veya ihtiyaç duyuyorsa o ihtiyaçlarını giderme konusunda çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı AB İşleri Uzmanı Selman Çetin de proje kapsamında birçok etkinlik düzenlediklerini aktardı.

Birçok projeye destek verdiklerini bildiren Çetin, "Programın yürütücü kuruluşuyuz. Engellilik alanında bugüne kadar 17 projeye 2,14 milyon avro destek verilmiştir. Engellilik, yaşlılar ve dezavantajlı hassas gruplara en fazla destek verdiğimiz rakama ulaştık. 67 proje arasında 17 engelli projemiz var." diye konuştu.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Mustafa Balcı da engellilerin her alanda önemli başarılara imza attığını dile getirdi.

Engellilerin mücadelelerini gönülden desteklediklerini aktaran Balcı, "Zirvede çok sayıda misafirlerimiz var. Onlarla bilgi alışverişte bulunacağız. Zirve sonunda bir rapor ortaya çıkacak. Bu rapor bize engelli kardeşlerimizin eğitimi ve istihdamı konusunda bize yol haritası verecek. Bu yol haritası çerçevesinde değişik projeler sunacağız." dedi.

EBAGEM Başkanı Ayda Yeter Serin de dernek olarak engellilere yönelik birçok çalışma başlattıklarını, Sürdürülebilir Diyalog ile Köprüler Kuralım Projesine önem verdiklerini kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, kentte önemli bir zirvenin düzenlendiğini vurgulayarak, zirveye katkı sunanlara teşekkür etti.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de engellilerin sosyal hayata katılımlarını sağlamanın oldukça önemli olduğunu, belediye olarak engellilere yönelik birçok proje gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından zirve kapsamında engellilerin haklarına ilişkin paneller düzenlendi.