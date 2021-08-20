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Mersin'de yangın çıkan evde hasar oluştu

20.08.2021 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de yangın çıkan evde hasar oluştu

MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Kurdali Mahallesi'nde, Nazmi A'ya ait iki katlı evin üst katında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle evin salonu kullanılamaz hale geldi, diğer odalarda da hasar oluştu.

Nazmi A, AA muhabirine, psikolojik rahatsızlığı bulunan oğlu G.A'nın evini yakıp kaçtığını iddia ederek "Evden kaçıyordu. Şimdi de evi yakmış. Psikolojik sorunları var. Evde hiçbir şey kalmamış." diye konuştu.

Mersin'de yangın çıkan evde hasar oluştu

Mersin'de yangın çıkan evde hasar oluştu

Mersin'de yangın çıkan evde hasar oluştu

Mersin'de yangın çıkan evde hasar oluştu

Mersin'de yangın çıkan evde hasar oluştu

Mersin'de yangın çıkan evde hasar oluştu

Mersin'de yangın çıkan evde hasar oluştu

Mersin'de yangın çıkan evde hasar oluştu
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yangın Mersin

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