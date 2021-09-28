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Mersin'deki tefecilik ve yağma operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

28.09.2021 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'deki tefecilik ve yağma operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de yağma ve tefecilik soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 17 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince 24 Eylül'de başlatılan operasyonlarda yağma ve tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 6'sı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 2 şüpheliye ev hapsi verildi, 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9 zanlı ise serbest bırakıldı.

- Operasyon

24 Eylül'de kent merkezinde belirlenen adreslere şafak vakti düzenlenen operasyonda yağma ve tefecilik yaptıkları iddiasıyla 15 şüpheli yakalanmış, ev ve iş yerlerindeki aramalarda çok sayıda çek, senet, ajanda ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmişti. Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 17'ye çıkmıştı.

Mersin'deki tefecilik ve yağma operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Mersin'deki tefecilik ve yağma operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Mersin'deki tefecilik ve yağma operasyonunda gözaltı sayısı 17'ye yükseldi

Mersin'deki tefecilik ve yağma operasyonunda gözaltı sayısı 17'ye yükseldi

Mersin'deki tefecilik ve yağma operasyonunda gözaltı sayısı 17'ye yükseldi

Mersin'deki tefecilik ve yağma operasyonunda gözaltı sayısı 17'ye yükseldi

Mersin'deki tefecilik ve yağma operasyonunda gözaltı sayısı 17'ye yükseldi

Mersin'deki tefecilik ve yağma operasyonunda gözaltı sayısı 17'ye yükseldi
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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Mersin

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Mersin Nöbetçi Eczaneler28 Eylül Salı

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