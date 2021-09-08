Mersin'deki Yumuktepe Höyüğü'nde Bizans dönemine ait depolama çukuru bulundu

MERSİN (AA) - Mersin'de yer alan ve milattan önce 7 binli yıllara uzanan geçmişiyle dikkati çeken Yumuktepe Höyüğü'nde bu sezon kazı çalışmalarında Bizans dönemine ait depolama çukuru bulundu.

Yaklaşık bir ay önce başlayan tarihi höyükteki kazıları, İtalya'nın Lecce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Isabella Caneva başkanlığındaki 25 kişilik ekip yürütüyor.

Bu yıl höyüğün farklı alanlarında gerçekleştirilen kazı çalışmalarında, Bizans dönemine ait depolama çukuru ile birçok testi bulundu.

Kazı başkanı Caneva, gazetecilere, bu sene bölgede 28. kazı sezonunu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bölgede yaklaşık bir aydır kazı çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Caneva, çalışmalarının ekim sonuna kadar süreceğini belirtti.

Caneva, bu yıl kendisinin son kazı çalışması olacak höyükte, küçük izlerden yola çıkarak, toplumun nasıl organize edildiğini, ekonomik ve sosyal ilişkilerini anlamaya çalışacaklarını aktardı.

-Yumuktepe açık hava müzesi olacak

Yumuktepe Höyüğü'nde güzel gelişmelerin yaşandığı bilgisini veren Caneva, "Çalışmalarımızda Bizans dönemine ait depolama çukuru ve içerisinde bir sürü testi çıktı. Testiler tüm olarak ortaya çıkarıldı. Çok iyi bir haberimiz var. Geçen hafta kurulda son incelemesi yapıldı, onaylandı, şimdi burası açık hava müzesi olacak. En kısa zamanda, belki bir, iki senede bu olacak. Kazı bitince Yumuktepe için başka bir zaman başlıyor. Açık hava müzesi halk ve turistler için çok güzel olacak." diye konuştu.

Caneva, höyüğün çok sayıda uygarlığa ev sahipliği yaptığını, bölgede milattan önce 7 binden başlayarak milattan sonra 14. yüzyıla kadar kesintisiz yerleşimin olduğunu söyledi.