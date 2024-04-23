Mert Demir ve Serenay Sarıkaya sonunda el ele görüntülendi! Yorumlar gecikmedi: "Gözler Cem Yılmaz'da..."

Bu süreçte Serenay Sarıkaya GQ Ödül Gecesi'nde dekoltesiyle olay olmuştu. Cem Yılmaz ise bu süreçte yaptığı paylaşımla eski aşka gönderme yaptığı eleştirileriyle tepki çekmişti. İki isim de gündemdeyken Mert Demir ve Serenay Sarıkaya sonunda birlikte ve el ele görüntülendi.