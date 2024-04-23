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  4. Mert Demir ve Serenay Sarıkaya sonunda el ele görüntülendi! Yorumlar gecikmedi: "Gözler Cem Yılmaz'da..."

Mert Demir ve Serenay Sarıkaya sonunda el ele görüntülendi! Yorumlar gecikmedi: "Gözler Cem Yılmaz'da..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.04.2024 09:07
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Mert Demir ve Serenay Sarıkaya uzun süredir aşk iddialarıyla gündeme geliyordu. Taze aşıklar sonunda gülücükler saçarak çıktıkları mekandan el ele ayrıldı. Mert Demir ve Serenay Sarıkaya'nın bu hallerini gören sosyal medya kullanıcılarının aklına ise eski sevgili Cem Yılmaz geldi.

Serenay Sarıkaya'nın adı bir süredir şarkıcı Mert Demir ile anılıyordu. Aşk iddiasına sessiz kalan ikili son olarak baş başa gittikleri Milano tatili dönüşü görüntülenmiş ancak beklenen açıklamayı yapmamıştı.


Vitrin

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Bu süreçte Serenay Sarıkaya GQ Ödül Gecesi'nde dekoltesiyle olay olmuştu. Cem Yılmaz ise bu süreçte yaptığı paylaşımla eski aşka gönderme yaptığı eleştirileriyle tepki çekmişti. İki isim de gündemdeyken Mert Demir ve Serenay Sarıkaya sonunda birlikte ve el ele görüntülendi.

Muhabironline haberine göre; Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, kapıda basın mensuplarını görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Demir ise sevgilisinin elinden tutarak otomobiline doğru yöneldi.

İkilinin gülücükler saçtığı bu anlar sosyal medyayı salladı. Akla ise hemen eski sevgili Cem Yılmaz geldi.

Dekoltesine gönderme mi? Sosyal medya karıştıDekoltesine gönderme mi? Sosyal medya karıştı

Sosyal medya kullanıcıları bu fırsatı kaçırmadı ve ortaya Cem Yılmaz hakkında bu ve benzeri paylaşımlar çıktı.

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Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya ele
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