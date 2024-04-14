Cem Yılmaz'ın paylaşımı Serenay Sarıkaya'nın dekoltesine gönderme mi? Sosyal medya karıştı

Adı şu sıralar şarkıcı Mert Demir ile anılan Serenay Sarıkaya, GQ Türkiye Yaratıcılık Ödülü’nü almak üzere New York'ta düzenlenen "GQ Küresel Yaratıcılık Ödülleri" gecesine katıldı.

DUYGULARINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

GQ Türkiye, Yaratıcılık Ödülü’nün sahibi Serenay Sarıkaya pozlarını paylaşarak "Bu ödül haberini aldığımdan beridir içim içime sığmıyor. Hem ülkem adına, hem de bundan sonra yapacaklarım, yapabileceklerimiz adına çok ama çok heyecan duyuyorum. Bu işe başladığım ilk günden bu yana hayatın bana getirdiği iyi ya da kötü her şeyi sevgiyle göğüsledim. Hep bana ne öğretebileceği ile ilgilendim. Yolculuğun kendisini sevdim. Bu yolda öğrendim ki bence yaratıcılığı ile çevresine ilham olan insanların bazı ortak özellikleri var. Cesur olmak, korkusuz olmak, risk almak, sorumluluk almak, yürüdüğü yola ışık tutmak, aydınlık tarafta olmak, çalışkan olmak gibi… Kendine inanan ve kendi yolunda sabırla ilerleyen, bu değerlere sahip herkesin bir gün çiçek açacağına ve etrafını bahar yapacağına hiç şüphem yok" dedi.

31 yaşındaki Serenay Sarıkaya’nın derin dekoltesi sosyal medyanın diline düştü. Sarıkaya'nın eski aşkı Cem Yılmaz ise yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti.

Cem Yılmaz'ın yaptığı paylaşımın Serenay Sarıkaya'nın dekoltesine bir gönderme olarak yorumlanınca sosyal medya karıştı.

Cem Yılmaz'ın paylaşımına pek çok tepki geldi.







