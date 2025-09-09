SPOR

Mert Hakan Yandaş ve Kerem Aktürkoğlu buluşması gerçekleşti! Aralarında geçen diyalog dikkat çekti

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de mücadelenin hazırlıkları sürerken Kerem Aktürkoğlu antrenmanda Mert Hakan Yandaş ile buluşma gerçekleştirdi. Aktürkoğlu ve Yandaş arasında ilk buluşmada geçen diyalog ise gündem oldu. İşte detaylar...

Mert Hakan Yandaş ve Kerem Aktürkoğlu buluşması gerçekleşti! Aralarında geçen diyalog dikkat çekti
Berker İşleyen
Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Tesislerde toplanan oyuncular arasında Mert Hakan Yandaş ve Kerem Aktürkoğlu da bulunurken daha önceden tartışma yaşayan ikili oldukça samimi görüntüler verdi.

İkilinin arasındaki diyalog da dikkat çekti.

İŞTE O ANLAR...
Canlı Skor

"SEN BEN YOK, FENERBAHÇE VAR ARTIK"

Mert Hakan Yandaş ve Kerem Aktürkoğlu buluşması gerçekleşti! Aralarında geçen diyalog dikkat çekti G1

İşte Mert Hakan ve Kerem Aktürkoğlu arasında geçen diyalog:

Mert Hakan Yandaş: "Sen ben yok, Fenerbahçe var artık. Allah utandırmasın."

Mert Hakan Yandaş ve Kerem Aktürkoğlu buluşması gerçekleşti! Aralarında geçen diyalog dikkat çekti G2

Kerem Aktürkoğlu: "Allah Razı olsun."

Mert Hakan Yandaş ve Kerem Aktürkoğlu buluşması gerçekleşti! Aralarında geçen diyalog dikkat çekti G3

Mert Hakan Yandaş: "Kazasız belasız."

Mert Hakan Yandaş ve Kerem Aktürkoğlu buluşması gerçekleşti! Aralarında geçen diyalog dikkat çekti G4

Kerem Aktürkoğlu: "Amin."

İDMANDA NELER YAŞANDI? 

Mert Hakan Yandaş ve Kerem Aktürkoğlu buluşması gerçekleşti! Aralarında geçen diyalog dikkat çekti G5

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştiren antrenman; salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından çabukluk ve pas çalışmaları yapan eKİP, antrenmanı çift kale maçlarla tamamladı. Milli takımlarında süre olan oyuncular ise aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

