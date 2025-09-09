Mert Hakan Yandaş ve Kerem Aktürkoğlu buluşması gerçekleşti! Aralarında geçen diyalog dikkat çekti

Fenerbahçe , Trabzonspor maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Tesislerde toplanan oyuncular arasında Mert Hakan Yandaş ve Kerem Aktürkoğlu da bulunurken daha önceden tartışma yaşayan ikili oldukça samimi görüntüler verdi.

"SEN BEN YOK, FENERBAHÇE VAR ARTIK"