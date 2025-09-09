Mert Hakan Yandaş ve Kerem Aktürkoğlu buluşması gerçekleşti! Aralarında geçen diyalog dikkat çekti

Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Tesislerde toplanan oyuncular arasında Mert Hakan Yandaş ve Kerem Aktürkoğlu da bulunurken daha önceden tartışma yaşayan ikili oldukça samimi görüntüler verdi.
İkilinin arasındaki diyalog da dikkat çekti.
İşte Mert Hakan ve Kerem Aktürkoğlu arasında geçen diyalog:
Mert Hakan Yandaş: "Sen ben yok, Fenerbahçe var artık. Allah utandırmasın."
Kerem Aktürkoğlu: "Allah Razı olsun."
Mert Hakan Yandaş: "Kazasız belasız."
Kerem Aktürkoğlu: "Amin."
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştiren antrenman; salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından çabukluk ve pas çalışmaları yapan eKİP, antrenmanı çift kale maçlarla tamamladı. Milli takımlarında süre olan oyuncular ise aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.
