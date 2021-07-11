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  4. Merve Boluğur annesinin doğum gününü kutladı! Fotoğrafa yorum yağdı

Merve Boluğur annesinin doğum gününü kutladı! Fotoğrafa yorum yağdı

11.07.2021 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla gündemde sık sık yer bulan Merve Boluğur annesinin doğum gününü bir fotoğrafla kutladı. Boluğur'un annesiyle olan pozlarına yorum yağdı.

Acemi Cadı dizisiyle tanınan ve yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Merve Boluğur bir süredir ekranda yer almasa da adını unutturmuyor. Merve Boluğur bir süredir ekranlardan uzak ama sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde sık sık yer ediniyor.

Şu sıralar tatilde olan Merve Boluğur güneşin keyfini çıkarırken bikinili paylaşımlarıyla da hayranlarını ihmal etmiyor.

Ünlü oyuncu Merve Boluğur tatil pozlarına bir ara verdi ve annesi Nehra Boluğur'un doğum gününü bir fotoğrafla kutladı.

Ekran Alıntısı

Merve Boluğur'un Instagram'ında annesini görenler oldukça şaşırdı. Genç ve fit görünüme sahip bir annesi olan Merve Boluğur'un hayranları anne kıza övgüler yağdırıyor. Merve Boluğur'un hayranları Nehra Boluğur'a "İyi ki Merve'yi doğurmuşsunuz, teşekkür ederiz", "Güzelliğin kaynağı belli oldu" yorumlarında bulundu.

Merve Boluğur'un annesinden sonra ünlülerin anneleri de merak edildi. İşte ünlülerin anneleri:

ÜNLÜLERİN ANNELERİ

Ebru Polat ve annesi...
Nazlı Çelik, annesi Semra Çelik ile bu karesini Instagram hesabından "Annem" notuyla paylaştı.
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci annesiyle birlikte yer aldığı fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı. Ciğerci, yayınladığı kareye "moralim çok bozuk çünkü benden küçük duran bir annem var" notunu düştü. Ciğerci'nin paylaşımına yorum yağdı.
Şarkıcı Hakan Peker, Instagram hesabından annesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını "Canım annem gelmiş" notuyla paylaştı.
Merve Boluğur ve annesi
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Anahtar Kelimeler:
Merve Boluğur
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