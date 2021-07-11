Merve Boluğur annesinin doğum gününü kutladı! Fotoğrafa yorum yağdı

Acemi Cadı dizisiyle tanınan ve yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Merve Boluğur bir süredir ekranda yer almasa da adını unutturmuyor. Merve Boluğur bir süredir ekranlardan uzak ama sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde sık sık yer ediniyor.

Şu sıralar tatilde olan Merve Boluğur güneşin keyfini çıkarırken bikinili paylaşımlarıyla da hayranlarını ihmal etmiyor.

Ünlü oyuncu Merve Boluğur tatil pozlarına bir ara verdi ve annesi Nehra Boluğur'un doğum gününü bir fotoğrafla kutladı.

Merve Boluğur'un Instagram'ında annesini görenler oldukça şaşırdı. Genç ve fit görünüme sahip bir annesi olan Merve Boluğur'un hayranları anne kıza övgüler yağdırıyor. Merve Boluğur'un hayranları Nehra Boluğur'a "İyi ki Merve'yi doğurmuşsunuz, teşekkür ederiz", "Güzelliğin kaynağı belli oldu" yorumlarında bulundu.

Merve Boluğur'un annesinden sonra ünlülerin anneleri de merak edildi. İşte ünlülerin anneleri: