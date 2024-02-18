Merve Taşkın "Bir koca arıyorum" notuyla paylaştı! Mini gelinliği olay oldu

Yemek, bakım gibi süreçlerde zorlanan fenomen "Ben taşınma niyetiyle gitmiştim Bali'ye ama işte deneyim çok önemli bir faktör. Deneyimledim ve ok yeter bu kadarı yeter. Bu kadar ada hayatı bu kadar sefil bir hayat ben yeter dedim, şehir hayatını özledim" diyen Merve Taşkın son olarak tarzıyla dikkat çekti.