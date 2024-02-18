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  4. Merve Taşkın "Bir koca arıyorum" notuyla paylaştı! Mini gelinliği olay oldu

Merve Taşkın "Bir koca arıyorum" notuyla paylaştı! Mini gelinliği olay oldu

18.02.2024 08:16 | Son Güncelleme:
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Türkiye'yi terk ettikten kısa süre sonra yurt dışındaki şartlara alışamayarak dönen fenomen Merve Taşkın son pozlarıyla yine adından söz ettirdi. Taşkın'ın mini gelinlikli pozlarına gelen mesaj ise şoke etti.

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın, sosyal medyada teşhircilik yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada beraatine karar verilmişti. Yaşadıklarından sonra Türkiye'yi terk ettiğini söyleyen fenomen fazla dayanamayarak ülkeye geri dönmüştü.


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TÜRKİYE'YE GERİ DÖNMÜŞTÜ

Yemek, bakım gibi süreçlerde zorlanan fenomen "Ben taşınma niyetiyle gitmiştim Bali'ye ama işte deneyim çok önemli bir faktör. Deneyimledim ve ok yeter bu kadarı yeter. Bu kadar ada hayatı bu kadar sefil bir hayat ben yeter dedim, şehir hayatını özledim" diyen Merve Taşkın son olarak tarzıyla dikkat çekti.

Göğüslerinin yarısını açık bırakan mini gelinliğiyle pozlar veren Merve Taşkın yine hayranlarını mest etti.

Taşkın paylaşımına ise "Bir koca arıyorum" notunu düştü. Fenomene ise "Ben olurum" yorumları yağdı.

Fenomen Merve Taşkın kendisine gelen "Sen hiç seks yaptın mı?" mesajını da paylaşarak "Hayır" yanıtını verdi.

Fenomen daha önce kazancıyla da adından söz ettirmişti. Merve Taşkın şunları söylemişti:

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