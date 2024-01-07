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  4. Meryem Uzerli'nin eski halinden eser yok! Estetik için 200 bin TL ödedi

Meryem Uzerli'nin eski halinden eser yok! Estetik için 200 bin TL ödedi

07.01.2024 12:21 | Son Güncelleme:
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Son olarak O Ses Türkiye jürisinde Murat Boz ile samimi halleriyle dikkat çeken Meryem Uzerli estetikleriyle de gündemde. Estetik üstüne estetik yaptıran ve değişimiyle adından söz ettiren oyuncu son estetiği için kesenin ağzını açtı.

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinin Hürrem Sultan'ı olarak tanınan ve tükenmişlik sendromu yaşayıp diziyi bırakan Meryem Uzerli, bir süredir ekranlardan uzak duruyor. Dijital projelere yönelen Meryem Uzerli, yaşamını ise Berlin'de sürdürmeye devam ediyor.

Meryem Uzerli, 7,6 milyonluk Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda estetikleriyle ve değişimiylr dikkat çekiyor.

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Son olarak O Ses Türkiye yılbaşı özel yayınında ortaya çıkan Meryem Uzerli, Kardashian ailesinin estetik doktoruna gitti.

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Simon Ourian'ın hastalarından biri olan Meryem Uzerli yüzüne yaptırdığı son işleme 200 bin TL ödedi.

Uzerli geçen haftalarda Los Angeles'ta Ourian'a gidip yüzüne işlemler yaptırdı.

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ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Meryem Uzerli Murat Boz meryem
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