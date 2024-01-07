Meryem Uzerli'nin eski halinden eser yok! Estetik için 200 bin TL ödedi

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinin Hürrem Sultan'ı olarak tanınan ve tükenmişlik sendromu yaşayıp diziyi bırakan Meryem Uzerli, bir süredir ekranlardan uzak duruyor. Dijital projelere yönelen Meryem Uzerli, yaşamını ise Berlin'de sürdürmeye devam ediyor.

Meryem Uzerli, 7,6 milyonluk Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda estetikleriyle ve değişimiylr dikkat çekiyor.

Son olarak O Ses Türkiye yılbaşı özel yayınında ortaya çıkan Meryem Uzerli, Kardashian ailesinin estetik doktoruna gitti.

Simon Ourian'ın hastalarından biri olan Meryem Uzerli yüzüne yaptırdığı son işleme 200 bin TL ödedi.

Uzerli geçen haftalarda Los Angeles'ta Ourian'a gidip yüzüne işlemler yaptırdı.

