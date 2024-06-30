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  4. Meryme Uzerli'ye sorduğu 'evlilik' sorusu gündemde! Hülya Avşar'a tepki yağıyor

Meryme Uzerli'ye sorduğu 'evlilik' sorusu gündemde! Hülya Avşar'a tepki yağıyor

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
30.06.2024 13:34
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Hülya Avşar programına konuk aldığı Meryem Uzerli'ye 'Seninle niye evlenmediler?' diye sordu. Bu soru sosyal medyada büyük tepki çekti. Hülya Avşar X uygulamasında en çok konuşulan isim oldu.

Ru dizisiyle adından söz ettiren Meryem Uzerli Hülya Avşar'ın da konuğu oldu.

Hülya Avşar güzel oyuncuya özel hayatına dair sorular yöneltti. Avşar'ın "Neden evlenmediler seninle?" sorusu sosyal medyada büyük tepki çekti.

Uzerli soruyu duyunca; 'O benimle evlenmediler değil. Bazen hayat seni yaşıyor bazen sen hayatı yaşıyorsun. Bir dönem hayat beni yaşadı. En önemli şey bana göre hataları bilmeyerek yapmak' dedi. Bu yanıt sosyal medyada büyük takdir aldı.

O soruyu duyunca ne diyeceğini bilemedi... Önce pot kırdı sonra toparlamaya çalıştı O soruyu duyunca ne diyeceğini bilemedi... Önce pot kırdı sonra toparlamaya çalıştı

Aynur Aydın Hülya Avşar'a tepki gösterenler arasındaydı. Şarkıcı pek çok kişi gibi Hülya Avşar'ın sorusuna sinirlenerek "Sanırım çok simit yemekten biraz hücreler gerilemiş" dedi.

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İşte Avşar'a gelen tepkilerin bazıları...

Express

"HÜLYA AVŞAR'IN AKLINI ALIYOR"

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Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar Meryem Uzerli
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