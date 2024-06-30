Meryme Uzerli'ye sorduğu 'evlilik' sorusu gündemde! Hülya Avşar'a tepki yağıyor

Ru dizisiyle adından söz ettiren Meryem Uzerli Hülya Avşar'ın da konuğu oldu.

Hülya Avşar güzel oyuncuya özel hayatına dair sorular yöneltti. Avşar'ın "Neden evlenmediler seninle?" sorusu sosyal medyada büyük tepki çekti.

Uzerli soruyu duyunca; 'O benimle evlenmediler değil. Bazen hayat seni yaşıyor bazen sen hayatı yaşıyorsun. Bir dönem hayat beni yaşadı. En önemli şey bana göre hataları bilmeyerek yapmak' dedi. Bu yanıt sosyal medyada büyük takdir aldı.

Aynur Aydın Hülya Avşar'a tepki gösterenler arasındaydı. Şarkıcı pek çok kişi gibi Hülya Avşar'ın sorusuna sinirlenerek "Sanırım çok simit yemekten biraz hücreler gerilemiş" dedi.

İşte Avşar'a gelen tepkilerin bazıları...



