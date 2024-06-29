MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cesur sahneleriyle gündemdeydi… Hülya Avşar Meryem Uzerli'ye 'Seninle niye evlenmediler?' diye sordu! Aldığı yanıt karşısında toparlamaya çalıştı

Cesur sahneleriyle gündemdeydi… Hülya Avşar Meryem Uzerli'ye 'Seninle niye evlenmediler?' diye sordu! Aldığı yanıt karşısında toparlamaya çalıştı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
29.06.2024 07:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muhteşem Yüzyıl dizisinde 'Hürrem' karakterine hayat vererek hafızalara kazınan Meryem Uzerli şimdilerde yeni dizisi Ru'daki cesur sahneleri ile gündemde. Güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken ünlü isim 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' isimli YouTube programına konuk oldu. Uzerli, özel hayatı hakkındaki sorulara verdiği yanıtlarla gündem oldu.

Cesur sahneleriyle gündemdeydi… Hülya Avşar Meryem Uzerli'ye 'Seninle niye evlenmediler?' diye sordu! Aldığı yanıt karşısında toparlamaya çalıştı

Hülya Avşar, son dönemlerde YouTube'da yayınladığı "Bir Hülya Avşar Sohbeti" isimli programıyla gündeme geliyor. Programın bu haftaki konuğu i Ru'daki cesur sahneleri ile gündemde olan Meryem Uzerli'ydi.

uzerli 2

'NEDEN EVLENMEDİLER SENİNLE?'

Özel hayatına dair samimi itiraflarda bulunan Uzerli'ye Hülya Avşar "Neden evlenmediler seninle?" diye sordu sonra durumu toparlamaya çalıştı ancak Avşar'ın bu sorusu sosyal medyanın gündemine oturdu.

hülya 1

Avşar'ın sorusu karşısında neye uğradığını şaşıran Meryem Uzerli ise her zamanki kibarlığı ile açıklamalarına devam etti.

uzerli

'BAZEN HAYAT SENİ...'

Uzerli; 'O benimle evlenmediler değil. Bazen hayat seni yaşıyor bazen sen hayatı yaşıyorsun. Bir dönem hayat beni yaşadı. En önemli şey bana göre hataları bilmeyerek yapmak' diyerek yanıt verdi.

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlk kez görüntülendiler! Bir türlü elini tutamadı... O anlar gündem olduİlk kez görüntülendiler! Bir türlü elini tutamadı... O anlar gündem oldu
Uraz Kaygılaroğlu'nun provada erkek rol arkadaşıyla öpüştüğü anlar sosyal medyayı salladı!Uraz Kaygılaroğlu'nun provada erkek rol arkadaşıyla öpüştüğü anlar sosyal medyayı salladı!
Celil Nalçakan'ı çılgına çeviren 'ölüm' haberi! 'Allah sizi ıslah etsin'Celil Nalçakan'ı çılgına çeviren 'ölüm' haberi! 'Allah sizi ıslah etsin'
Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar Meryem Uzerli
En Çok Okunan Haberler
Bakanlar Kurulu'ndaki 'istifa' iddiaları sonrası gözler Resmi Gazete'ye çevrilmişti!

Bakanlar Kurulu'ndaki 'istifa' iddiaları sonrası gözler Resmi Gazete'ye çevrilmişti!

Sosyal yardımlara yeni düzen geliyor

Sosyal yardımlara yeni düzen geliyor

Yer: Balıkesir! Kimse ne olduğunu anlamadı, cami önünde kıyafetlerini çıkardı

Yer: Balıkesir! Kimse ne olduğunu anlamadı, cami önünde kıyafetlerini çıkardı

Misafirliğe gittiği evde arkadaşının eşine tecavüze kalkıştı! Şişli'de kanlı akşam yemeği

Misafirliğe gittiği evde arkadaşının eşine tecavüze kalkıştı! Şişli'de kanlı akşam yemeği

Cesur sahneleriyle gündemdeydi… Hülya Avşar Meryem Uzerli'ye 'Seninle niye evlenmediler?' diye sordu! Aldığı yanıt karşısında toparlamaya çalıştı

Cesur sahneleriyle gündemdeydi… Hülya Avşar Meryem Uzerli'ye 'Seninle niye evlenmediler?' diye sordu! Aldığı yanıt karşısında toparlamaya çalıştı

Sosyal medya hesabından duyurdu! Oğlu LGS'de Türkiye 1.'si oldu

Sosyal medya hesabından duyurdu! Oğlu LGS'de Türkiye 1.'si oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.