Cesur sahneleriyle gündemdeydi… Hülya Avşar Meryem Uzerli'ye 'Seninle niye evlenmediler?' diye sordu! Aldığı yanıt karşısında toparlamaya çalıştı

Hülya Avşar, son dönemlerde YouTube'da yayınladığı "Bir Hülya Avşar Sohbeti" isimli programıyla gündeme geliyor. Programın bu haftaki konuğu i Ru'daki cesur sahneleri ile gündemde olan Meryem Uzerli'ydi.

'NEDEN EVLENMEDİLER SENİNLE?'

Özel hayatına dair samimi itiraflarda bulunan Uzerli'ye Hülya Avşar "Neden evlenmediler seninle?" diye sordu sonra durumu toparlamaya çalıştı ancak Avşar'ın bu sorusu sosyal medyanın gündemine oturdu.

Avşar'ın sorusu karşısında neye uğradığını şaşıran Meryem Uzerli ise her zamanki kibarlığı ile açıklamalarına devam etti.

'BAZEN HAYAT SENİ...'

Uzerli; 'O benimle evlenmediler değil. Bazen hayat seni yaşıyor bazen sen hayatı yaşıyorsun. Bir dönem hayat beni yaşadı. En önemli şey bana göre hataları bilmeyerek yapmak' diyerek yanıt verdi.





