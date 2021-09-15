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Meslek liseleri ve halk eğitimi merkezlerinde iş ve finansal okuryazarlık eğitimleri verilecek

15.09.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Türkiye'deki Mülteciler ve Ev Sahibi Toplulukların Finansal Katılımı" projesi kapsamında, 2022'nin sonuna kadar 5 binden fazla kişinin finansal ve işletme bilgileri geliştirilerek, girişimcilik faaliyetleri desteklenecek ve finansmana erişim konusundaki farkındalık seviyeleri artırılacak

"Türkiye'deki Mülteciler ve Ev Sahibi Toplulukların Finansal Katılımı" projesi kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Alman bir sivil toplum kuruluşu arasında mesleki ve teknik eğitim Anadolu liseleri ile halk eğitimi merkezlerinde iş ve finansal okuryazarlık eğitimleri verilmesine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Ankara'da bir otelde yapılan imza törenine, MEB Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu ve MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger ile German Sparkassenstiftung Genel Müdürü Niclaus Bergmann katıldı.

Numanoğlu, sığınmacı ve geçici koruma altındaki öğrencilerin de finansal okuryazarlık ve hayata tutunma becerisini kazanmalarını önemsediklerini belirterek, "Bu tarz iş birliklerini de onlar için bir vesile görüyoruz. Uzun vadede kitlesel şekilde kaynaşma gerekiyorsa mutlaka iki tarafı da gözeten iş birliklerin yoğunlaşmasına gerek var." diye konuştu.

İş kurma becerisi ve planlaması yapma veya iş kurup sektörde kalma becerisinin, o mesleğin ne kadar iyi yapıldığından daha önemli olduğunu belirten Kemal Varın Numanoğlu, "Bu becerinin de herhangi bir kritik mesleki beceri gibi kritik kazanım olduğuna inanıyoruz, bu becerinin de verilmesi lazım. Bu anlamda iş birliğimizin hayırlı olacağını düşünüyoruz." dedi.

- Halk eğitim merkezlerindeki faaliyetler

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger de hayat boyu öğrenme programlarının 995 halk eğitim merkezinde uygulandığını ve bu yıl salgın sürecine rağmen sığınmacı ve geçici koruma altındaki 125 bini aşkın kişiye eğitim verildiğini kaydetti.

Bu çalışmalar için çeşitli ortaklıklar yapıldığına işaret eden Dülger, sığınmacı ve geçici koruma altındaki kişilerin Türkiye topraklarına ve Türk kültürüne uyumunun çok önemli olduğunu vurguladı.

Dülger, sosyal ve kültürel uyum ile finansal yeterliliklerin sağlanabilmesinin önemine değinerek, "Bugünkü konu olarak öznemiz, finansal yeterliliği sağlayabilmek. Bu, hem Türkiye'de yaşayan insanlarımız hem de göçle buraya gelen insanlarımız açısından çok kıymetli ve değerli." dedi.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

- İş oyunlarıyla 3 bin 600 öğrenciye ve 1500 kursiyere ulaşılacak

İş birliği protokolleri kapsamında, Ankara, Konya, İstanbul, Gaziantep ve Bursa'nın yer aldığı 5 pilot ildeki halk eğitimi merkezi kursiyerlerinin ve Mesleki ve Teknik Eğitim Anadolu Lisesi öğrencilerinin, finansal ve işletme bilgileri geliştirilerek, girişimcilik faaliyetleri desteklenecek ve finansmana erişim konusundaki farkındalık seviyeleri artırılacak.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü iş birliği ile en az 40 eğiticiye "Eğitici Eğitimi" verilerek, eğitmenlerin finansal katılımın desteklenmesi alanındaki "Mikro İş Oyunu" ve "Birikim Oyunu" eğitimleri ile 2022'nin sonuna kadar 1500 kursiyere ulaşması hedefleniyor.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliğinde ise 2021 yılı içerisinde 280 eğitmene "Eğitici Eğitimi’" verilerek, eğitmenlerin "İş Oyunları" eğitimleri ile 2022'nin kadar en az 3 bin 600 öğrencinin finansal ve iş okuryazarlığı oranları artırılacak.

5 pilot halk eğitim merkezinde kurulacak bilişim laboratuvarı ve hibrit kütüphaneler sayesinde, pilot okullarda okuyan öğrenciler ve pilot halk eğitimi merkezlerinde eğitim alacak kursiyerler, internete ve online eğitime kolayca ulaşabilecek. Taşınabilir bilgisayar, tablet ve internet erişimine imkan veren hibrit kütüphane ve bilişim laboratuvarları ile katılımcılara evde eğitim görme imkanı sağlanacak.

Meslek liseleri ve halk eğitimi merkezlerinde iş ve finansal okuryazarlık eğitimleri verilecek

- "Türkiye'deki Mülteciler ve Ev Sahibi Toplulukların Finansal Katılımı" projesi kapsamında, 2022'nin sonuna kadar 5 binden fazla kişinin finansal ve işletme bilgileri geliştirilerek, girişimcilik faaliyetleri desteklenecek ve finansmana erişim konusundak

Meslek liseleri ve halk eğitimi merkezlerinde iş ve finansal okuryazarlık eğitimleri verilecek

Meslek liseleri ve halk eğitimi merkezlerinde iş ve finansal okuryazarlık eğitimleri verilecek

Meslek liseleri ve halk eğitimi merkezlerinde iş ve finansal okuryazarlık eğitimleri verilecek

Meslek liseleri ve halk eğitimi merkezlerinde iş ve finansal okuryazarlık eğitimleri verilecek

Meslek liseleri ve halk eğitimi merkezlerinde iş ve finansal okuryazarlık eğitimleri verilecek

Meslek liseleri ve halk eğitimi merkezlerinde iş ve finansal okuryazarlık eğitimleri verilecek
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