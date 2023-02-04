Messi ile takım arkadaşı mı olacak? PSG Fenerbahçe'ye Arda Güler için teklif yaptı... Sarı-Lacivertli yönetimden bu teklife yanıt geldi

Fenerbahçe'nin performansıyla dev kulüpleri peşine takan ve şimdiden birçok teklif alan genç yıldızı Arda Güler için son talip, Messi'nin de formasını giydiği Fransız devi Paris Saint-Germain olmuştu.
Fransız basınından Foot Mercato, genç yıldız için hazırladığı bir makalede PSG'nin geçtiğimiz yazdan bu yana 17 yaşındaki yıldızı takibine aldığı ve ciddi bir şekilde ilgilendiğini okuyucularına duyurmuştu.
Fenerbahçe'de yeteri kadar forma şansı bulamadığı düşünülen Arda Güler için, Jorge Jesus zaman zaman eleştirilirken, Fransız devi Paris Sainte-Germain'in Arda için resmi teklifi ilettiği iddia edilmişti.
PSG'nin teklifine dair detaylar bilinmezken, Fenerbahçe yönetiminin yapılan bu teklifi geri çevirdiği öğrenildi.
Bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 17 maça çıkan 17 yaşındaki fuıtbolcu, 3 gol ve 2 asistlik katkı sağlarken, bulduğu kısıtlı sürede saha içinde yaptıklarıyla taraftarın adeta sevgilisi oldu.