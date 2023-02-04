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  4. Messi ile takım arkadaşı mı olacak? PSG Fenerbahçe'ye Arda Güler için teklif yaptı... Sarı-Lacivertli yönetimden bu teklife yanıt geldi

Messi ile takım arkadaşı mı olacak? PSG Fenerbahçe'ye Arda Güler için teklif yaptı... Sarı-Lacivertli yönetimden bu teklife yanıt geldi

04.02.2023 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin 17'lik süper yeteneği Arda Güler, performansıyla dev kulüplerin radarına girmeyi başarırken, bunlardan biri de Fransız devi PSG olmuştu. Messi, Neymar, Mbappe gibi birçok dünya yıldızını kadrosunda bulunduran Fransız ekibi Arda Güler için Sarı-Lacivertliler'in kapısını çalarken, yönetimden cevap gecikmedi. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin performansıyla dev kulüpleri peşine takan ve şimdiden birçok teklif alan genç yıldızı Arda Güler için son talip, Messi'nin de formasını giydiği Fransız devi Paris Saint-Germain olmuştu.

FRANSA'DA GÜNDEM OLMUŞTU 

FRANSA'DA GÜNDEM OLMUŞTU 

Fransız basınından Foot Mercato, genç yıldız için hazırladığı bir makalede PSG'nin geçtiğimiz yazdan bu yana 17 yaşındaki yıldızı takibine aldığı ve ciddi bir şekilde ilgilendiğini okuyucularına duyurmuştu.

TEKLİF İLETİLDİ 

TEKLİF İLETİLDİ 

Fenerbahçe'de yeteri kadar forma şansı bulamadığı düşünülen Arda Güler için, Jorge Jesus zaman zaman eleştirilirken, Fransız devi Paris Sainte-Germain'in Arda için resmi teklifi ilettiği iddia edilmişti.

FENERBAHÇE'DEN YANIT GELDİ! 

FENERBAHÇE'DEN YANIT GELDİ! 

PSG'nin teklifine dair detaylar bilinmezken, Fenerbahçe yönetiminin yapılan bu teklifi geri çevirdiği öğrenildi.

Bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 17 maça çıkan 17 yaşındaki fuıtbolcu, 3 gol ve 2 asistlik katkı sağlarken, bulduğu kısıtlı sürede saha içinde yaptıklarıyla taraftarın adeta sevgilisi oldu.

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