Mesut Özil için çok konuşulacak transfer iddiası! Ronaldo'nun ardından o da gidiyor... İşte yeni takımı

İngiltere Premier Lig'in dev kulübü Arsenal'dan ayrılarak Süper Lig'in, Fenerbahçe'nin yolunu tutan yıldız oyuncu Mesut Özil, Sarı-Lacivertliler'de beklentilerden oldukça uzak bir oyun sergilerken, buradan olaylı bir şekilde ayrılarak Medipol Başakşehir'in yolunu tutmuştu.
Ancak Başakşehir kariyeri de pek beklediği gibi gelişmeyen Özil, yaşadığı sakatlık dolayısıyla uzun süredir sahalardan uzak kalırken, 34 yaşındaki oyuncu için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
Mesut Özil sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sırtında yaşadığı ağrı nedeniyle ameliyat olmuştu. Operasyon sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ameliyatım iyi geçti. Mesajlar ve dualar için tekrar teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Başkan Göksel Gümüşdağ, Mesut Özil'in ameliyat sonrası yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağını açıklamıştı.
Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nda tribünde olan isimlerin arasında tecrübeli futbolcu Mesut Özil de vardı. Oynanan karşılaşmaları stattan takip eden Özil, sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu.
Tüm bunlar yaşanırken, 34 yaşındaki yıldız oyuncu için transfer iddiaları da konuşulmaya devam ediyor. Suudi Arabistan basınına göre, Nwakaeme'nin de formasını giydiği Al-Fayha, Mesut Özil'i Transfer etmek için görüşmelere başladı.
Suudi Arabistan temsilcisi Al-Fayha'nın kadrosunda Anthony Nwakaeme, Milan Pavkov, Aleksandar Trajkovski, Victor Ruiz, Paulinho, Vladimir Stojkovic ve Ricardo Ryller gibi tanıdık isimler bulunuyor.
Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle bu sezon Başakşehir formasıyla Süper Lig'de sadece 1 maçta 10 dakika forma giyebilen Mesut Özil, yeniden sahalara dönüş için gün sayıyor.