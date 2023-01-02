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Mesut Özil için çok konuşulacak transfer iddiası! Ronaldo'nun ardından o da gidiyor... İşte yeni takımı

02.01.2023 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Arsenal'dan büyük umutlarla transfer ettiği ancak Sarı-Lacivertli formayla beklentilerin çok altında bir performans sergileyen 34 yaşındaki yıldız futbolcu Mesut Özil, Başakşehir'in yolunu tutarken yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süredir formadan uzak kalmıştı. Özil için çok konuşulacak bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar...

Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Medipol Başakşehir
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İngiltere Premier Lig'in dev kulübü Arsenal'dan ayrılarak Süper Lig'in, Fenerbahçe'nin yolunu tutan yıldız oyuncu Mesut Özil, Sarı-Lacivertliler'de beklentilerden oldukça uzak bir oyun sergilerken, buradan olaylı bir şekilde ayrılarak Medipol Başakşehir'in yolunu tutmuştu.

Ancak Başakşehir kariyeri de pek beklediği gibi gelişmeyen Özil, yaşadığı sakatlık dolayısıyla uzun süredir sahalardan uzak kalırken, 34 yaşındaki oyuncu için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

UZUN SÜRELİ SAKATLIK... 

UZUN SÜRELİ SAKATLIK... 

Mesut Özil sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sırtında yaşadığı ağrı nedeniyle ameliyat olmuştu. Operasyon sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ameliyatım iyi geçti. Mesajlar ve dualar için tekrar teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Başkan Göksel Gümüşdağ, Mesut Özil'in ameliyat sonrası yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağını açıklamıştı.

DÜNYA KUPASI'NI TAKİP ETTİ 

DÜNYA KUPASI'NI TAKİP ETTİ 

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nda tribünde olan isimlerin arasında tecrübeli futbolcu Mesut Özil de vardı. Oynanan karşılaşmaları stattan takip eden Özil, sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu.

MESUT ÖZİL DE ARABİSTAN'A 

MESUT ÖZİL DE ARABİSTAN'A 

Tüm bunlar yaşanırken, 34 yaşındaki yıldız oyuncu için transfer iddiaları da konuşulmaya devam ediyor. Suudi Arabistan basınına göre, Nwakaeme'nin de formasını giydiği Al-Fayha, Mesut Özil'i Transfer etmek için görüşmelere başladı.

NWAKAEME İLE AYNI TAKIMA 

NWAKAEME İLE AYNI TAKIMA 

Suudi Arabistan temsilcisi Al-Fayha'nın kadrosunda Anthony Nwakaeme, Milan Pavkov, Aleksandar Trajkovski, Victor Ruiz, Paulinho, Vladimir Stojkovic ve Ricardo Ryller gibi tanıdık isimler bulunuyor.

10 DAKİKA FORMA GİYEBİLDİ 

10 DAKİKA FORMA GİYEBİLDİ 

Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle bu sezon Başakşehir formasıyla Süper Lig'de sadece 1 maçta 10 dakika forma giyebilen Mesut Özil, yeniden sahalara dönüş için gün sayıyor.

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