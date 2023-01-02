Mesut Özil için çok konuşulacak transfer iddiası! Ronaldo'nun ardından o da gidiyor... İşte yeni takımı

İngiltere Premier Lig'in dev kulübü Arsenal'dan ayrılarak Süper Lig'in, Fenerbahçe'nin yolunu tutan yıldız oyuncu Mesut Özil, Sarı-Lacivertliler'de beklentilerden oldukça uzak bir oyun sergilerken, buradan olaylı bir şekilde ayrılarak Medipol Başakşehir'in yolunu tutmuştu.

Ancak Başakşehir kariyeri de pek beklediği gibi gelişmeyen Özil, yaşadığı sakatlık dolayısıyla uzun süredir sahalardan uzak kalırken, 34 yaşındaki oyuncu için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.