Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe pembe taytıyla spor yaptığı anları paylaştı! Paylaşıma beğeni yağdı

Futbolu bırakan Mesut Özil, tüm mesaisini ailesi için harcıyor. Mesut Özil ile Amine Gülşe aşklarıyla sık sık magazine konu oluyor.
Eşi Mesut Özil ve çocuklarıyla sık sık paylaşım yapan Amine Gülşe, son pozu ile sosyal medyayı salladı.
Ünlü oyuncu son olarak 3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından pembe bir taytla arkadaşıyla spor yaptığı anları paylaştı.
Paylaşım kısa sürede gündem olmayı başardı. Amine Gülşe, Mesut Özil ile evlendikten sonra projelerde yer almadı.
Eski futbolcu Mesut Özil ile 2014 Miss Turkey birincisi Amine Gülşe, 2019 yılında evlenmişti. Çift önce Eda'yı geçtiğimiz yıl da ikinci çocukları Ela'yı kucaklarına aldı.