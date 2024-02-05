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  4. Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe pembe taytıyla spor yaptığı anları paylaştı! Paylaşıma beğeni yağdı

Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe pembe taytıyla spor yaptığı anları paylaştı! Paylaşıma beğeni yağdı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
05.02.2024 18:16 | Son Güncelleme:
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Eski futbolcu Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Pembe taytıyla spor yapan Gülşe, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım kısa sürede gündem olmayı başardı.

Futbolu bırakan Mesut Özil, tüm mesaisini ailesi için harcıyor. Mesut Özil ile Amine Gülşe aşklarıyla sık sık magazine konu oluyor.


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PEMBE TAYTIYLA SPOR YAPTIĞI ANLARI PAYLAŞTI

Eşi Mesut Özil ve çocuklarıyla sık sık paylaşım yapan Amine Gülşe, son pozu ile sosyal medyayı salladı.

Ünlü oyuncu son olarak 3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından pembe bir taytla arkadaşıyla spor yaptığı anları paylaştı.

Paylaşım kısa sürede gündem olmayı başardı. Amine Gülşe, Mesut Özil ile evlendikten sonra projelerde yer almadı.

Eski futbolcu Mesut Özil ile 2014 Miss Turkey birincisi Amine Gülşe, 2019 yılında evlenmişti. Çift önce Eda'yı geçtiğimiz yıl da ikinci çocukları Ela'yı kucaklarına aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Amine Gülşe
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