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Mesut Özil: Penaltı çok tartışmalı değil miydi?

08.07.2021 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020 tarihine geçen maçın uzatma bölümünde verilen penaltı büyük tartışma yarattı. Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil penaltıyla ilgili, "İngiliz arkadaşlarım için mutluyum. Danimarka da bütün turnuva boyunca inanılmaz bir mücadele verdi. Penaltı da çok tartışmalı değil miydi?" dedi.

EURO 2020'de finalin adı belli oldu. Rakibi Danimarka'yı uzatmalarda bulduğu golle 2-1 yenen İngiltere, finalde İtalya ile eşleşirken karşılaşmanın uzatma dakikalarında İngilizler lehine verilen penaltı tartışma çıkardı. Konuyla ilgili Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil de sosyal medyadan görüş bildirdi.

PENALTI TARTIŞMASI

Danimarka'da Mikkel Damsgaard 30. dakikada turnuva tarihine geçecek bir frikik golüne imza attı. İngiliz kalecisini adeta avladı.

BERABERLİK GOLÜ

BERABERLİK GOLÜ
39. dakikada İngiltere dengeyi sağladı. Danimarka'da Kjaer kendi kalesine golü attı.

UZATMALARA GİTTİ

UZATMALARA GİTTİ
Maçın 90 dakikası 1-1 sona erdi ve uzatmalara gitti. Daha önce Avrupa şampiyonaları tarihinde 2 yarı final eşleşmesi birden 4 kez uzatmalara gitti.

PENALTI KAZANDI

PENALTI KAZANDI
İngiltere 102. dakikada penaltı kazandı. Danimarkalı futbolcular büyük itirazda bulundu. VAR kontrolü sonrası karar değişmedi. Penaltının başında Harry Kane geldi.

HJULMAND: PENALTI DEĞİLDİ

HJULMAND: PENALTI DEĞİLDİ
Danimarka Teknik Direktörü Kasper Hjulmand maç sonunda "İngiltere'ye verilen penaltı, penaltı değildi. Çok büyük hayal kırıklığına uğradık. Oyuncularım çok emek sarf ettiler. En iyi oyuncularımızdan birisinin hayatını kurtarmış bir teknik ekibimiz var. Ben, Danimarka adına çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Kesinlikle penaltı değildi . Yazık değil mi ? Neden dünyanın her yerinde haksızlık var ? Neden ? Neden ?
ZORLA FİNALİST BÖYLE PENALTI OLURMU.

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