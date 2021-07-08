Mesut Özil: Penaltı çok tartışmalı değil miydi?

EURO 2020'de finalin adı belli oldu. Rakibi Danimarka'yı uzatmalarda bulduğu golle 2-1 yenen İngiltere, finalde İtalya ile eşleşirken karşılaşmanın uzatma dakikalarında İngilizler lehine verilen penaltı tartışma çıkardı. Konuyla ilgili Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil de sosyal medyadan görüş bildirdi.

PENALTI TARTIŞMASI

Danimarka'da Mikkel Damsgaard 30. dakikada turnuva tarihine geçecek bir frikik golüne imza attı. İngiliz kalecisini adeta avladı.

BERABERLİK GOLÜ 39. dakikada İngiltere dengeyi sağladı. Danimarka'da Kjaer kendi kalesine golü attı.

UZATMALARA GİTTİ Maçın 90 dakikası 1-1 sona erdi ve uzatmalara gitti. Daha önce Avrupa şampiyonaları tarihinde 2 yarı final eşleşmesi birden 4 kez uzatmalara gitti.

PENALTI KAZANDI İngiltere 102. dakikada penaltı kazandı. Danimarkalı futbolcular büyük itirazda bulundu. VAR kontrolü sonrası karar değişmedi. Penaltının başında Harry Kane geldi.