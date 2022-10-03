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Mete Kalkavan, Galatasaray maçına forma giyerek gitti! Eleştiri yağmuru var...

03.10.2022 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in en ünlü hakemlerinden Mete Kalkavan'ın Anadolu Efes-Galatasaray NEF maçına ev sahibi takımın formasıyla gelmesi tepki çekti. Galatasaray'ın rakibi Anadolu Efes'in formasıyla tribünde yer alması sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından eleştirildi.

Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes ile Galatasaray NEF'in karşı karşıya geldiği maçta Mete Kalkavan'ın tribünde yer alması gözlerden kaçmadı. Maça formayla gelen ünlü hakem sosyal medyada gündem oldu.

ANADOLU EFES FORMASI GİYDİ

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Galatasaray'ın rakibi olan Anadolu Efes forması giyen Mete Kalkavan eleştiri yağmuruna tutuldu. "Galatasaray'ın yenilmesini istiyor" şeklinde yorumlanan bu davranış maçın önüne geçti.

BÜYÜK ELEŞTİRİ TOPLADI

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Otoriteler tarafından da eleştirilen Mete Kalkavan, böyle hassas bir dönemde büyük takımın rakibinin formasını giyip maça gitmenin yanlış olduğu şeklinde yorumlandı.

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