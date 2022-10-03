Mete Kalkavan, Galatasaray maçına forma giyerek gitti! Eleştiri yağmuru var...

Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes ile Galatasaray NEF'in karşı karşıya geldiği maçta Mete Kalkavan'ın tribünde yer alması gözlerden kaçmadı. Maça formayla gelen ünlü hakem sosyal medyada gündem oldu.

ANADOLU EFES FORMASI GİYDİ

Galatasaray'ın rakibi olan Anadolu Efes forması giyen Mete Kalkavan eleştiri yağmuruna tutuldu. "Galatasaray'ın yenilmesini istiyor" şeklinde yorumlanan bu davranış maçın önüne geçti.

BÜYÜK ELEŞTİRİ TOPLADI

Otoriteler tarafından da eleştirilen Mete Kalkavan, böyle hassas bir dönemde büyük takımın rakibinin formasını giyip maça gitmenin yanlış olduğu şeklinde yorumlandı.