Metin Arolat'a veda! Gülşen gözyaşlarını tutamadı... Ünlüler cenazeye akın etti

Sahnede aniden fenalaşarak yere yığılan Metin Arolat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ünlü sanatçı, 52 yaşında hayatını kaybetti. Geçtiğimiz akşam sahnede rahatsızlanan Arolat, konserine ara verdi.
Kulise geçen Arolat, ‘sol kolum uyuşuyor’ dedikten sonra gömleğini çıkardı. Biraz dinlendikten sonra kendisini iyi hissettiğini dile getiren sanatçı tekrar sahneye çıktı. Ancak kısa süre sonra sahnede fenalaşıp yere yığıldı.
Arolat’a ilk müdahale seyirciler arasında olan bir hemşire tarafından yapıldı. Arolat daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü. Yolda 3 kez kalbi duran Arolat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.
Metin Arolat'ın ölüm haberi sanat camiasını yasa boğdu.
Metin Arolat için, 22 Eylül Pazar günü İstanbul Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.
Metin Arolat'a son görev için pek çok ünlü isim cenazedeydi. Abla Fatoş Alkan kardeşinin tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı. Taziyeleri Arolat'ın ablası Fatoş Alkan kabul etti.
Törene Arolat'ın sanatçı arkadaşları Gülben Ergen, Gülşen, Ozan Orhon, Yeliz, Demet Sağıroğlu, yapımcı İzzet Öz, ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Gülşen ve Gülben Ergen cenazede zor anlar yaşadı. Gözyaşlarını tutamayan ikili yakın arkadaşlarına son görevlerini yerine getirdi.
Cenazede bulunan Seda Bakan muhabirlerin sorularına kısa yanıt verdi. İhmal iddiaları sorulan Seda Bakan "Ben çok kaderciyim ölüm Allah'ın emri" dedi.
Arolat için İzmir Beşikçioğlu Camisi’nde de yarın cenaze namazı kılınacak ve sanatçı Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecek.