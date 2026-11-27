Siyaset atmosferinde hareketlilik sürerken BETİMAR Araştırma'nın son seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar geldi. 2023 seçimlerindeki isabetli tahminleriyle gündem olan firmanın anketinde katılımcılara "Bu pazar seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

AK PARTİ'DEN 11 PUANLIK FARK

Anket sonucunda AK Parti yüzde 32,1 ile birinci sırada yer aldı. AK Parti'nin en yakın rakibi Yeni Parti ise yüzde 20,9 oranıyla ikinci sırada. İki parti arasındaki fark yüzde 11,2 puan oldu.

DEM, MHP VE İYİ PARTİ...

DEM Parti yüzde 9,8 ile üçüncü, MHP yüzde 8,3 ile dördüncü, İYİ Parti ise yüzde 8 ile beşinci sıranın sahibi oldu.

ANAHTAR PARTİ'DEN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Anketin en büyük sürprizlerinden biri altıncı sıradaki Anahtar Parti oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'ni geride bırakan, Yavuz Ağıralioğlu liderliğindeki A Parti yüzde 4,9 oranında oy aldı. A Parti'yi yüzde 4,1 ile CHP, yüzde 4 ile Zafer Partisi takip etti.

İşte anket sonucunda ortaya çıkan tablo: