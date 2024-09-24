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  4. Metin Arolat'ın 'Dert Değil' klibinde hafızalara kazındı! Merve İldeniz'in son hali merak edildi

Metin Arolat'ın 'Dert Değil' klibinde hafızalara kazındı! Merve İldeniz'in son hali merak edildi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.09.2024 10:00
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Metin Arolat'ın seslendirdiği 'Dert Değil' şarkısının klibinde oynayan Merve İldeniz 90'lı yıllara damga vuran isimlerden biriydi. Göğsüne yoğurt döküldüğü anlarla hatırlanan ünlü isim gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Bir döneme damga vuran model Merve İldeniz'in son hali merak edildi.

Ani ölümüyle herkesi yasa boğan Metin Arolat'ın unutulmaz şarkılarından biri de Dert Değil idi. Metin Arolat'ın Dert Değil şarkısının klibinde rol alan Merve İldeniz de 90'lı yılların ünlü modelleri arasında yer alıyordu.

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İSTANBUL'U TERK ETTİ

Dert Değil klibinde göğsüne yoğurt dökülen ve iddialı karelere imza atan Merve İldeniz bir süre sonra mesleğini bıraktı ve İstanbul'u terk etti.

Kameralardan uzak, kızıyla sakin bir hayat yaşayan İldeniz Metin Arolat'ın ölümü sonrası son haliyle merak edildi.

Yıllar önce Bodrum'a yerleşen Merve İldeniz bir süre önce Merhaba dergisine konuşmuştu. İldeniz o konuşmasında "Yalnızlık kelimesini sevmem, tek başınalığın enerjisi yalnızlık kelimesinden farklı. Tek başımıza doğduk, tek başımıza öleceğiz. İstersek yanımızda yüz kişi olsun, o an gelince ölümü tadarken tek başımıza olacağız" demişti.


Kendi gibi model olan Leyla adından bir kızı olan Merve İldeniz'in son hali yıllara meydan okuyor. 

Doğayla iç içe yaşayan Merve İldeniz formunu koruyor ve halen genç kızlara taş çıkartıyor.

Anahtar Kelimeler:
Metin Arolat
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