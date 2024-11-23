Metresi ifşaladı, o karakter tutuklandı! Kızılcık Şerbeti son bölümüyle ortalığı yıktı! Nilay'ın annesi bakın kim çıktı...

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör'ün başrolü paylaştığı Kızılcık Şerbeti'ne yeni sezonda da fırtınalar estirmeye devam ediyor. Yeni sezonda dengeler değişse de senaryosu yine izleyicileri ekran başına kitlemeyi başarıyor.
Yeni bölümüyle de sosyal medyada yine çok konuşulan sahnelere imza atıldı. Ortalığın karıştığı bu bölümde bütün kirli çamaşırlar tek tek yerlere döküldü.
Fatih bir süredir amcasından intikam almak için sevgilisiyle yasak aşk yaşıyordu. Bunu öğrenen Görkem, fırsat bulup amcası Ömer'in şarkıcı sevgilisini sahnede herkesin önünde 'Bu kadın benim kocamın metresi' diyerek rezil etti.
Hikayesi yeni sezonun başında farklı ilerleyen ve üvey annesiyle ilişki yaşayan Giray karakteri de yasa dışı işlere bulaştığı için tutuklandı. Geçtiğimiz hafta Heves karakteri yurt dışına giderek diziden ayrılmıştı. Bu hafta da Giray karakterine kötü bir sonla veda edildi.
Dizinin başından itibaren Nilay'ın annesi merak ediliyordu. Yeni bölümde annesi Serap ortaya çıktı. Merak edilen bu karaktere de Neslihan Yeldan hayat veriyor. Anne-kızın karşılaşması yeni bölümde duygusal anlar yaşattı.
Pembe'nin açtığı yeni eve küçük Alev'le giden Meri, gördüğü manzara karşısında şok geçirdi. Dua okuyan Pembe bebek Alev'in başını örtünce Meri sinirlendi. Sosyal medyada yine gündem olan diziye yorum yağdı.
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