Metresi ifşaladı, o karakter tutuklandı! Kızılcık Şerbeti son bölümüyle ortalığı yıktı! Nilay'ın annesi bakın kim çıktı...

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör'ün başrolü paylaştığı Kızılcık Şerbeti'ne yeni sezonda da fırtınalar estirmeye devam ediyor. Yeni sezonda dengeler değişse de senaryosu yine izleyicileri ekran başına kitlemeyi başarıyor.

Yeni bölümüyle de sosyal medyada yine çok konuşulan sahnelere imza atıldı. Ortalığın karıştığı bu bölümde bütün kirli çamaşırlar tek tek yerlere döküldü.