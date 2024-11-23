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  4. Metresi ifşaladı, o karakter tutuklandı! Kızılcık Şerbeti son bölümüyle ortalığı yıktı! Nilay'ın annesi bakın kim çıktı...

Metresi ifşaladı, o karakter tutuklandı! Kızılcık Şerbeti son bölümüyle ortalığı yıktı! Nilay'ın annesi bakın kim çıktı...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
23.11.2024 10:50
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Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör'ün başrolü paylaştığı Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü cuma akşamına damga vurdu. Bütün sırların ortaya döküldüğü yeni bölümde Görkem, Fatih'in metresini öğrendi. Giray tutuklandı, Nilay'ın annesi de ortaya çıktı.

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör'ün başrolü paylaştığı Kızılcık Şerbeti'ne yeni sezonda da fırtınalar estirmeye devam ediyor. Yeni sezonda dengeler değişse de senaryosu yine izleyicileri ekran başına kitlemeyi başarıyor.

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Yeni bölümüyle de sosyal medyada yine çok konuşulan sahnelere imza atıldı. Ortalığın karıştığı bu bölümde bütün kirli çamaşırlar tek tek yerlere döküldü.

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FATİH'İN METRESİNİ ÖĞRENDİ!

FATİH'İN METRESİNİ ÖĞRENDİ!

Fatih bir süredir amcasından intikam almak için sevgilisiyle yasak aşk yaşıyordu. Bunu öğrenen Görkem, fırsat bulup amcası Ömer'in şarkıcı sevgilisini sahnede herkesin önünde 'Bu kadın benim kocamın metresi' diyerek rezil etti. 

Hikayesi yeni sezonun başında farklı ilerleyen ve üvey annesiyle ilişki yaşayan Giray karakteri de yasa dışı işlere bulaştığı için tutuklandı. Geçtiğimiz hafta Heves karakteri yurt dışına giderek diziden ayrılmıştı. Bu hafta da Giray karakterine kötü bir sonla veda edildi. 

NİLAY'IN ANNESİ ORTAYA ÇIKTI!

NİLAY'IN ANNESİ ORTAYA ÇIKTI!

Dizinin başından itibaren Nilay'ın annesi merak ediliyordu. Yeni bölümde annesi Serap ortaya çıktı. Merak edilen bu karaktere de Neslihan Yeldan hayat veriyor. Anne-kızın karşılaşması yeni bölümde duygusal anlar yaşattı. 

Pembe'nin açtığı yeni eve küçük Alev'le giden Meri, gördüğü manzara karşısında şok geçirdi. Dua okuyan Pembe bebek Alev'in başını örtünce Meri sinirlendi. Sosyal medyada yine gündem olan diziye yorum yağdı. 

O yorumlardan bazıları...

O yorumlardan bazıları...
Anahtar Kelimeler:
Kızılcık Şerbeti
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