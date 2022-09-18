Mevlana Müzesi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Konya'daki Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin türbesinin bulunduğu Mevlana Müzesi, sıcak havaya rağmen yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlıyor.

Türkiye'nin farklı yerlerinden kente gelen ziyaretçiler, Kubbe-i Hadra'nın manevi atmosferi altında müzeyi gezerek Hazreti Mevlana'nın kabri önünde dua ediyor.

Ziyaretin ücretsiz olduğu müzede özellikle Hz. Mevlana'nın sandukası önünde ziyaretçiler uzun kuyruklar oluşturuyor.

Eşi ve kızıyla Kocaeli'nden Konya'ya gelen Murat Aktan, AA muhabirine, müzenin manevi atmosferinin kendisini çok etkilediğini söyledi.

Nurcan Aktan da "Bence herkesin gelip görmesi gereken yerlerden bir tanesi ama bugün kalabalığa denk geldik sanırım. Gördüğüm kadarıyla da dışardan baya yoğun bir ilgi var. Hazreti Mevlana 'Ne olursan gel' dediği için biz de geldik." ifadesini kullandı.

Antalya'dan şehre gelen Sertan Şener ise ilk kez müzeyi ziyaret ettiğini belirterek, "Daha önce Konya'da hiç bulunmamıştım. Kızımın üniversite kaydı için gelmiştik, gelince de 'Türbeyi ziyaret edelim' dedik. Biraz kalabalık. İçerdeki el işlemesi Kur'an yazmaları, duvarlardaki işlemeler insanı faklı duygular içine sokuyor." diye konuştu.