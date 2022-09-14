YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın'dan Vali Makas'a ziyaret

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın'dan Vali Makas'a ziyaret

14.09.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın'dan Vali Makas'a ziyaret

ERZİNCAN (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Erzincan Valisi Mehmet Makas'ı ziyaret etti.

Beraberinde Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, MHP Erzincan İl Başkanı Salih Aksu, Ülkü Ocakları Erzincan İl Başkanı Bilgehan Çağrı Özarslan ile valiliğe gelen Aydın, Vali Makas ile bir süre makamında sohbet etti.

Vali Makas, Aydın ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın'dan Vali Makas'a ziyaret

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın'dan Vali Makas'a ziyaret

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın'dan Vali Makas'a ziyaret

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın'dan Vali Makas'a ziyaret

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın'dan Vali Makas'a ziyaret

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın'dan Vali Makas'a ziyaret

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın'dan Vali Makas'a ziyaret

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın'dan Vali Makas'a ziyaret

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Erzincan

Erzincan Namaz Vakitleri 14 Eylül Çarşamba

İmsak
04:30
Sabah
05:55
Öğle
12:23
İkindi
15:54
Akşam
18:41
Yatsı
20:00
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ünlü yönetmenin ölümü herkesi sarsmıştı! Aslında ötenazi istemiş

Ünlü yönetmenin ölümü herkesi sarsmıştı! Aslında ötenazi istemiş

Penisine öyle bir dövme yaptırdı ki! Sevgilisi anında terk etti

Penisine öyle bir dövme yaptırdı ki! Sevgilisi anında terk etti

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.