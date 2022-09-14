Beraberinde Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, MHP Erzincan İl Başkanı Salih Aksu, Ülkü Ocakları Erzincan İl Başkanı Bilgehan Çağrı Özarslan ile valiliğe gelen Aydın, Vali Makas ile bir süre makamında sohbet etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın'dan Vali Makas'a ziyaret

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