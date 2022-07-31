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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, Karabük'te konuştu:

31.07.2022 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"6'lı masaya bakın. 5 tane sağ parti Kılıçdaroğlu'nu nasıl cumhurbaşkanı yapacağız diye gayret ediyorlar. Oyu kimden alacaklar? Oyu bu sağ tabandan, milliyetçi ve muhafazakar tabandan alacaklar. Herkes bir gerekçeyle oy verecek"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, 5 sağ partinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yapmak için gayret ettiklerini ifade etti.

Yıldırım, Safranbolu ilçesinde "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı"na katıldı.

Sunal Tülbentçi Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Yıldırım, eskiden Türkiye'nin menfaatleri söz konusu olduğunda siyasetçilerin bir araya geldiğini söyledi.

Türkiye'de 10 yıldır yapılan bir operasyonla siyasetçilerin bir kısmının Türkiye'nin yanında değil karşısında yer almaya başladığını değerlendiren Yıldırım, "FETÖ bir operasyon yaptı. Bir münafık siyasetini Türk siyasetinin içine soktular. Kendini gizleme, saklama, aldatma ve kripto siyaseti geldi. İnsanları kandırma siyaseti geldi." dedi.

Yıldırım, Türkiye'nin mavi vatanda hakkını almaya çalıştığını belirterek, "Mavi vatan oluşurken Türkiye'nin menfaatinin olduğu yerde CHP yok, İYİ Parti de yok. Karşında. Kimin yanında? Yunanistan'ın yanında. Fransa'nın yanında." ifadelerini kullandı.

- "Türk tarihinde son 100 yılda ilk defa kaybettiğimiz toprağı geri aldık"

Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'ı 44 günde işgalden kurtardığını vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Türk tarihinde son 100 yılda ilk defa kaybettiğimiz toprağı geri aldık. CHP'nin sözcülerine rağmen aldık. Bizim endişemiz münafık siyasetinden. Ben PKK'dan da HDP'den de korkmam. PKK'nın da HDP'nin de bir niyeti var. Açık, sarih kimlikleri belli. Ama CHP'den korkarım. İYİ Parti'den korkarım. Çünkü bunlar Müslümanlık adına, milliyetçilik adına ve Atatürkçülük adına siyaset yapıyorlar. Fakat yaptıkları ve takındıkları tavır önemli günlerde Türkiye'nin aleyhindedir."

- "Oyu sağ tabandan, milliyetçi ve muhafazakar tabandan alacaklar"

Yıldırım, ortada bir 6'lı masanın olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bir operasyon, bir üst akıl var. Bu üst akıl diyor ki 'CHP'nin oyları Türkiye'de yüzde 25'i geçmez ama yönetimin CHP'ye verilmesi lazım. Onun için sağın oylarını CHP'ye aktarmamız gerekir.' Nasıl olacak bu? Sağdan partiler kuracaksınız, CHP'nin kontrolüne vereceksiniz. Oldu mu? Oldu. 6'lı masaya bakın. 5 tane sağ parti Kılıçdaroğlu'nu nasıl cumhurbaşkanı yapacağız diye gayret ediyorlar. Oyu kimden alacaklar? Oyu bu sağ tabandan, milliyetçi ve muhafazakar tabandan alacaklar. Herkes bir gerekçeyle oy verecek."

Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da eleştiriler yöneltti.

Toplantıya, MHP MYK üyeleri Seçkin Odabaşı ve Yüksel Aydın, MHP MDK Üyesi Özmen Alp Giray Erdemir, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, MHP Karabük İl Başkanı Adem Kar ve partililer de katıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, Karabük'te konuştu:

- "6'lı masaya bakın. 5 tane sağ parti Kılıçdaroğlu'nu nasıl cumhurbaşkanı yapacağız diye gayret ediyorlar. Oyu kimden alacaklar? Oyu bu sağ tabandan, milliyetçi ve muhafazakar tabandan alacaklar. Herkes bir gerekçeyle oy verecek"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, Karabük'te konuştu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, Karabük'te konuştu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, Karabük'te konuştu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, Karabük'te konuştu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, Karabük'te konuştu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, Karabük'te konuştu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, Karabük'te konuştu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, Karabük'te konuştu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, Karabük'te konuştu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, Karabük'te konuştu

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