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MHP Grup Başkanvekili Akçay, Manisa'da basın mensuplarıyla buluştu:

21.09.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Artık Türkiye kendi gündemini belirlemektedir, başka güçlerin gündemiyle hareket etmemektedir. Bağımsız bir dış politika izlemektedir"

MANİSA (AA) - MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, artık Türkiye'nin kendi gündemini belirlediğini, başka güçlerin gündemiyle hareket etmediğini ve bağımsız bir dış politika izlediğini söyledi.

Kentte görev yapan gazetecilerle Şehzadelerpark'ta bir araya gelen Akçay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı ile oluşan istikrar ortamı sayesinde, Kovid-19 salgını nedeniyle birçok ülke ekonomisinin küçüldüğü dönemde Türkiye'nin büyüdüğünü ifade etti.

Son 1 yıldır dövizin yükselişi ve enflasyon nedeniyle sıkıntı yaşandığını dile getiren Akçay, yürütülen çalışmalarla gelecek aylarda bu enflasyonun ağırlığının daha az şiddette hissedileceğini belirtti.

Türkiye'nin dış politikada önemli başarılar elde ettiğini vurgulayan Akçay, şöyle devam etti:

"Artık Türkiye, gerek bölgesi gerek dünyadaki meselelere mahkum değil, hakim bir ülke haline gelmiştir. Artık Türkiye kendi gündemini belirlemektedir, başka güçlerin gündemiyle hareket etmemektedir. Bağımsız bir dış politika izlemektedir. Burası çok ilginç, bu durum Türkiye karşıtlarını rahatsız eder ama içimizde birtakım muhalif kesimleri niye rahatsız eder onu anlamak mümkün değil. Bundan gurur duymaları ve destek vermeleri gerekirken bir bakıyoruz, Türkiye düşmanı yabancılardan evvel bunlardan ses çıkıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mız bir politika açıklıyor, önce CHP sözcüleri, Kılıçdaroğlu kötülemeye ve baltalamaya çalışıyor."

Altılı masanın ülkeye yön verecek hiçbir politikasının olmadığını savunan Akçay, "Şubat ayında bir bildiri yayımladılar. O bildiride tek söyledikleri şey, 'Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyinin Türkiye için aldığı bütün kararlara uymayı taahhüt ediyoruz.' dediler. Korkunç bir şey bu. Türkiye'yi bölüp, parçalayacak, teröristleri azdıracak ne kadar karar varsa bunlar kabul edecekler. Yapacakları şimdiden belli." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner de katıldı.

MHP Grup Başkanvekili Akçay, Manisa'da basın mensuplarıyla buluştu:

- "Artık Türkiye kendi gündemini belirlemektedir, başka güçlerin gündemiyle hareket etmemektedir. Bağımsız bir dış politika izlemektedir"

MHP Grup Başkanvekili Akçay, Manisa'da basın mensuplarıyla buluştu

MHP Grup Başkanvekili Akçay, Manisa'da basın mensuplarıyla buluştu

MHP Grup Başkanvekili Akçay, Manisa'da basın mensuplarıyla buluştu

MHP Grup Başkanvekili Akçay, Manisa'da basın mensuplarıyla buluştu

MHP Grup Başkanvekili Akçay, Manisa'da basın mensuplarıyla buluştu

MHP Grup Başkanvekili Akçay, Manisa'da basın mensuplarıyla buluştu

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