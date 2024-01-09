Miley Cyrus'un kardeşi Noah Cyrus göğüslerini gösterdi! Sansürü dikkat çekti

Disney dizisi Hannah Montana ile dünya çapında bir üne kavuşan Miley Cyrus'un hem şarkıları hem özel hayatı hem cinsel hayat itirafları gündemden düşmüyor.
Güzel şarkıcının küçük kız kardeşi Noah Cyrus da ablasının izinde. Çılgınlıklarıyla bilinen Miley'in kardeşi Noah Cyrus sosyal medyayı sallıyor.
Konserleri ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla her daim gündeme gelmeyi başaran Miley'in küçük kardeşi Noah, özellikle Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin aklını başından alıyor.
Son olarak üstsüz pozlarını paylaşarak dikkat çeken genç şarkıcı göğüslerini sergiledi. Elleriyle üst tarafını kapatmaya çalışan Noah fotoğrafları flu yaparak kendince sansürleme yoluna da gitti.
Daha öncede bir çok kez yarı çıplak pozlar veren Noah'ın son paylaşımına yine binlerce beğeni yağdı.