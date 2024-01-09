MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Miley Cyrus'un kardeşi Noah Cyrus göğüslerini gösterdi! Sansürü dikkat çekti

Miley Cyrus'un kardeşi Noah Cyrus göğüslerini gösterdi! Sansürü dikkat çekti

09.01.2024 09:56 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Miley Cyrus'un küçük kız kardeşi Noah Cyrus, ablasını resmen gölgede bıraktı. Çılgınlıkta sınır tanımayan Noah göğüslerini gösterdiği paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Göğüslerini açarak ormanda poz veren şarkıcı olay oldu.

Disney dizisi Hannah Montana ile dünya çapında bir üne kavuşan Miley Cyrus'un hem şarkıları hem özel hayatı hem cinsel hayat itirafları gündemden düşmüyor.


Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

ABLASINI GÖLGEDE BIRAKTI

Güzel şarkıcının küçük kız kardeşi Noah Cyrus da ablasının izinde. Çılgınlıklarıyla bilinen Miley'in kardeşi Noah Cyrus sosyal medyayı sallıyor.

Konserleri ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla her daim gündeme gelmeyi başaran Miley'in küçük kardeşi Noah, özellikle Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin aklını başından alıyor.

Son olarak üstsüz pozlarını paylaşarak dikkat çeken genç şarkıcı göğüslerini sergiledi. Elleriyle üst tarafını kapatmaya çalışan Noah fotoğrafları flu yaparak kendince sansürleme yoluna da gitti.

Daha öncede bir çok kez yarı çıplak pozlar veren Noah'ın son paylaşımına yine binlerce beğeni yağdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Miley Cyrus
En Çok Okunan Haberler
Meteoroloji alarm verdi! Kar yağışı için son uyarılar yapıldı! Kar İstanbul’un kapısına dayandı çok sayıda il için kar ve fırtına uyarısı…

Meteoroloji alarm verdi! Kar yağışı için son uyarılar yapıldı! Kar İstanbul’un kapısına dayandı çok sayıda il için kar ve fırtına uyarısı…

Kuyumcular artık bu altını satın almayacak

Kuyumcular artık bu altını satın almayacak

Survivor'daki polis baskının perde arkası ortaya çıktı! 'Herkesi uçaktan indirip duvara dizdiler'

Survivor'daki polis baskının perde arkası ortaya çıktı! 'Herkesi uçaktan indirip duvara dizdiler'

Ayda 36 bin yılda 600 bin TL kazandırıyor!

Ayda 36 bin yılda 600 bin TL kazandırıyor!

İYİ Parti'nin İstanbul adayı Sadettin Saran mı?

İYİ Parti'nin İstanbul adayı Sadettin Saran mı?

Şampiyonluk yolunda kötü sürpriz!

Şampiyonluk yolunda kötü sürpriz!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma...

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.