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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Aşkar, Uşak'ta bazı okulları ziyaret etti

07.09.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Aşkar, Uşak'ta bazı okulları ziyaret etti

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, 2022-2023 eğitim öğretim yılı uyum eğitimi programı kapsamında Uşak'taki bazı okullarda incelemede bulundu.

Aşkar, Vali Turan Ergün ve İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin ile Öğretmen Mahmut Özgöbek İlkokulu, Hakkı Kabaklarlı Anaokulu, Latife Hanım Anaokulu, Gazi Mustafa Kemal İlkokulu ve Aybey İlkokulunu ziyaret etti.

Öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden Aşkar, okul yöneticilerinden uyum eğitimi ve okullarla ilgili bilgi aldı.

Vali Ergün'ü makamında ziyaret eden Aşkar, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş ve Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ile de görüştü.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Aşkar, Uşak'ta bazı okulları ziyaret etti

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Aşkar, Uşak'ta bazı okulları ziyaret etti

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Aşkar, Uşak'ta bazı okulları ziyaret etti

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Aşkar, Uşak'ta bazı okulları ziyaret etti

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Aşkar, Uşak'ta bazı okulları ziyaret etti

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Aşkar, Uşak'ta bazı okulları ziyaret etti

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Aşkar, Uşak'ta bazı okulları ziyaret etti

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Aşkar, Uşak'ta bazı okulları ziyaret etti

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Aşkar, Uşak'ta bazı okulları ziyaret etti

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Aşkar, Uşak'ta bazı okulları ziyaret etti

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Aşkar, Uşak'ta bazı okulları ziyaret etti

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Aşkar, Uşak'ta bazı okulları ziyaret etti

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