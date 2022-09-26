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Milli hokeyciler, Amasya kampının birinci etabını tamamladı

26.09.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli hokeyciler, Amasya kampının birinci etabını tamamladı

A Milli Kadın Hokey Takımı, Almanya'nın Hamburg kentinde yapılacak Salon Hokeyi Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği Amasya kampının birinci etabını tamamladı.

Milli takım başantrenörü Yasin Yükseler, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kampın oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Amasya Spor Salonu'nda, 7-10 Aralık'ta yapılacak Salon Hokeyi Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na hazırlandıklarını, Amasya'da 3 kamp daha gerçekleştireceklerini aktaran Yükseler, "Amasya'da A Milli Takım için planladığımız 4 kampın birinci etabını tamamlamış bulunmaktayız. Birinci kamptaki amacımız fiziksel gelişim ve teknik adaptasyondu." diye konuştu.

İstedikleri gibi bir kamp geçirdiklerini belirten Yükseler, "Çok şükür sakatlığımız yok. Umarım ikinci kampa da sporcularımız daha hazır halde gelir. Biz ikinci kampta da teknik çalışmalarla Avrupa Şampiyonası'na güzel bir şekilde hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Amaçlarının Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu vurgulayan Yükseler, şunları kaydetti:

"Bu uzun süreli çalışmanın amacı Avrupa'daki en üst şampiyonaya gitmemizden kaynaklı. Uluslararası arenadaki en yüksek kalitedeki şampiyona. Rakiplerimiz çok güçlü. Bizim amacımız orada Dünya Kupası elemelerine hak kazanmak, ilk 4'e kalmak. Türk Milli Takımı olarak biz salon hokeyinde başarılı bir Avrupa ülkesiyiz. Amacımız orada en iyi şekilde ülkemizi temsil etmek. Umarım başarılı oluruz."

Milli hokeyciler, Amasya kampının birinci etabını tamamladı

Milli hokeyciler, Amasya kampının birinci etabını tamamladı

Milli hokeyciler, Amasya kampının birinci etabını tamamladı

Milli hokeyciler, Amasya kampının birinci etabını tamamladı

Milli hokeyciler, Amasya kampının birinci etabını tamamladı

Milli hokeyciler, Amasya kampının birinci etabını tamamladı

Milli hokeyciler, Amasya kampının birinci etabını tamamladı

Milli hokeyciler, Amasya kampının birinci etabını tamamladı

Milli hokeyciler, Amasya kampının birinci etabını tamamladı

Milli hokeyciler, Amasya kampının birinci etabını tamamladı

Milli hokeyciler, Amasya kampının birinci etabını tamamladı

Milli hokeyciler, Amasya kampının birinci etabını tamamladı

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Amasya kamp hokey

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