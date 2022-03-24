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Milli maç ne zaman? Portekiz-Türkiye dünya kupası elemeleri play-off maçı saat kaçta? Portekiz-Türkiye maçı hangi kanalda? Şifreli mi?

24.03.2022 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Portekiz - Türkiye milli maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Portekiz, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçında A Milli Takımı'mızı ağırlayacak.. Bu kapsamda Milli maç ne zaman? Portekiz-Türkiye dünya kupası elemeleri play-off maçı saat kaçta? Portekiz-Türkiye maçı hangi kanalda? Şifreli mi? sorularının yanıtı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. İşte dev maç ile ilgili ayrıntılar...

Portekiz - Türkiye milli maçı için geri sayım devam ediyor. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'nu 2. sırada bitirmiş olan A Milli Takım'ın Play-Off maçları için aday kadrosu Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından belirlendi. A Milli Takım, ilk olarak Portekiz ile karşılaşacak. Peki Milli maç ne zaman? Portekiz-Türkiye dünya kupası elemeleri play-off maçı saat kaçta? Portekiz-Türkiye maçı hangi kanalda? Şifreli mi? Merakla beklenen maç ile ilgili ayrıntıları sizler için derledik.

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçında deplasmanda Portekiz ile Türkiye karşılaşacak.
Portekiz Türkiye maçı 24 Mart Perşembe günü Dragao Stadyumu'nda saat 22.45'te oynanacak.

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Portekiz Türkiye maçı Türkiye saati ile 22:45'te TRT 1'de canlı olarak yayınlanacak.
Öte yandan A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz'un sahaya süreceği ilk 11 merak konusu oldu.
İşte ay-yıldızlıların Portekiz maçı muhtemel 11'i: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Dorukhan Toköz, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı (Aldülkadir Ömür), Kerem Aktürkoğlu ve Burak Yılmaz.
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Portekiz Türkiye Türkiye Milli Futbol Takımı Portekiz Milli Futbol Takımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
en formda olan oyunculardan ilk 11 cikarilmali isimlere bakmamaliyiz artik burak caner olmamali. ugurcan zeki merih caglar ridvan- dorukhan orkun hakan- cengiz kerem yusuf. defans ve kaleye kimse itiraz etmez, dorukhan defansi iyi yapiyor onde presde yapiyor. orkun cift yonlu ortasaha cok formda. hakan bankomuz. kanatlar zaten tartisilmaz skor uretecek oyuncular cok degerli ikisde. forvete cskada cok formda olan gollerini atip oyunu yonlenderilen yusuf degerlendrilmeli. ikinci tercihler arasinda enes veya umut olabilir.

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