Portekiz - Türkiye milli maçı için geri sayım devam ediyor. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'nu 2. sırada bitirmiş olan A Milli Takım'ın Play-Off maçları için aday kadrosu Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından belirlendi. A Milli Takım, ilk olarak Portekiz ile karşılaşacak. Peki Milli maç ne zaman? Portekiz-Türkiye dünya kupası elemeleri play-off maçı saat kaçta? Portekiz-Türkiye maçı hangi kanalda? Şifreli mi? Merakla beklenen maç ile ilgili ayrıntıları sizler için derledik.