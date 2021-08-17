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Milli şair Akif'in hatıratlarında yer alan tahin helvası coğrafi işaret aldı

17.08.2021 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine özgü tahin helvası, Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret alarak kentin tescilli 8. ürünü oldu

ÇANAKKALE (AA) - Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un, çocukluğunun bir bölümünün geçtiği Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine özgü tahin helvası Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret aldı.

Bayramiç tahin helvasıyla ilgili olarak yapılan incelemelerde Akif'in hatıratlarında da yer alan ve severek tükettiğini anlattığı tahin helvası için coğrafi işaret süreci 2020'de başladı. Askıya bu yıl şubat ayında çıkan helva, 16 Ağustos itibarıyla onaylanarak Çanakkale'nin 8. coğrafi işaretli ürünü oldu.

Geçmişi 1870'li yıllara dayanan ve helva ustaları tarafından bilgi ve becerileri kuşaktan kuşağa aktarılarak tahin, beyaz şeker, çöven, sitrik asit ve su ile üretilen helva, kendine has tat ve kokuya sahip.

Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ, AA muhabirine, coğrafi işarete sahip ürünlerin üreticiye pazarlama konusunda büyük avantajlar sağladığını belirtti. Helvanın, Bayramiç'in 1870 yıllardan bu yana gelen önemli değeri olduğunu vurgulayan Karadağ, "Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un çocukluk anılarında ve hatıratlarında sıkça bahsettiği ve çok sevdiği, severek tükettiği Bayramiç tahin helvası için coğrafi işaret tescili almak üzere 2020 yılında çalışmalar başlatıldı. Bayramiç Ziraat Odası tarafından yapılan başvuru 3 Mayıs günü sonuçlandırılarak kurumun Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Bülteni'nde yayınlandı, 3 aylık süre zarfında herhangi bir itiraz olmamasından dolayı Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek Çanakkale'mizin 8. coğrafi işaret tescili alan ürünü olmuştur." dedi.

Karadağ, 2020 yılı verilerine göre Çanakkale'de 524 ton tahin helvası üretildiğini anımsattı. Bunun 404 tonunun Bayramiç ilçesinde üretildiğini anlatan Karadağ, ürünün ilçeye yıllık 14 milyon lira ekonomik katkı sunduğunu sözlerine ekledi.

Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan ise bölgede yaklaşık 150 yıldır helva üretildiğini aktardı. Bayramiç tahin helvasının bölgenin en önemli markalarından biri olduğunu dile getiren Pehlivan, şöyle konuştu:

"Çocukluğu Bayramiç'te geçen milli şairimiz Mehmet Akif'in helvayı çok severek tükettiği, 1972'de çıkan hatıratlarında yer almaktadır. Bizlerde bu vesile ile yola çıkarak şubat 2021'de tescil müracaatımızı yaptık. Gerekli şartların tamamlanmasının ardından çıktığı askı süreci sonrası herhangi bir itiraz olmaması üzere tescilini aldı. Bu bizim adımıza çok sevindirici bir durumdur. Helvamız ilçemizin üçüncü coğrafi işaretli ürünü olmuştur. İlimizin de 8. ürünüdür. Helva üreticilerimiz artık Bayramiç tahin helvasını özel raflarda ve büyük bir gururla satabileceklerdir."

Milli şair Akif'in hatıratlarında yer alan tahin helvası coğrafi işaret aldı

- Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine özgü tahin helvası, Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret alarak kentin tescilli 8. ürünü oldu

Milli şair Akif'in hatıratlarında yer alan tahin helvası coğrafi işaret aldı

Milli şair Akif'in hatıratlarında yer alan tahin helvası coğrafi işaret aldı

Milli şair Akif'in hatıratlarında yer alan tahin helvası coğrafi işaret aldı

Milli şair Akif'in hatıratlarında yer alan tahin helvası coğrafi işaret aldı

Milli şair Akif'in hatıratlarında yer alan tahin helvası coğrafi işaret aldı

Milli şair Akif'in hatıratlarında yer alan tahin helvası coğrafi işaret aldı

Milli şair Akif'in hatıratlarında yer alan tahin helvası coğrafi işaret aldı

Milli şair Akif'in hatıratlarında yer alan tahin helvası coğrafi işaret aldı
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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Mehmet akif Ersoy

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