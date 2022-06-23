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Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile bir araya geldi

23.06.2022 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Akar, görüşmede, Ukrayna'nın bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve egemenliğine verilen destek ile bölgede barış ve istikrarın yeniden tesis edilebilmesi için bir an evvel ateşkes ilan edilmesinin gerekliliğini dile getirdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Wallace'ı, askeri törenle karşıladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nda baş başa görüşen Akar ve Wallace, daha sonra heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Başta Ukrayna olmak üzere, bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Bakan Akar, Türkiye-İngiltere arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık temelinde her alanda devam ettiğini belirtti.

Akar, savunma sanayi alanındaki iş birliğinin ihraç lisansı kısıtlamalarının kaldırılmasıyla kazandığı ivmeye vurgu yaparken, PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede iş birliğinin önemine işaret etti.

Akar, ayrıca Ukrayna'nın bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve egemenliğine verilen destek ile bölgede barış ve istikrarın yeniden tesis edilebilmesi için bir an evvel ateşkes ilan edilmesinin gerekliliğini dile getirirken, tahıl sorununun çözümüne yönelik çalışmaların koordineli olarak devam ettiğini bildirdi.

Görüşmede, askeri eğitim iş birliği faaliyetlerinin artarak devamı konusundaki mutabakat da dile getirildi.

Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile bir araya geldi

- Bakan Akar, görüşmede, Ukrayna'nın bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve egemenliğine verilen destek ile bölgede barış ve istikrarın yeniden tesis edilebilmesi için bir an evvel ateşkes ilan edilmesinin gerekliliğini dile getirdi

Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü

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