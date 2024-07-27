Milli sporcularımızın Olimpiyat kıyafetlerini görenler şaşkına döndü! Tepkiler çığ gibi büyüyor... 'Yunan bayrağı giydirilmiş'

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları görkemli bir törenle açıldı. Oyunlara 206 delegasyondan 10 bin 500 sporcu katıldı. Törende Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Olimpiyat Komitesi İcra Kurulu Üyesi ve Beşiktaş Başkanı Hasan Arat da yer aldı.

Tören binlerce sporcuyu taşıyan 85 geminin Sen Nehrindeki Austerlitz Köprüsü'nden hareketiyle başladı. Açılış seremonisi kapsamında çeşitli gösteriler düzenlenirken, katılımcı ülkelerin kafileleri, yağmur altında Sen Nehri üzerinden tekne ile geçerek sporseverleri selamladı. Sporcuları taşıyan gemilerin 6 kilometrelik yolculuğu Iena Köprüsü'nde son buldu.

KIYAFET TASARIMI OLAY OLDU

Türk sporcular Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye saatiyle dün akşam 21.00 sıralarında Sen Nehri üzerinden tekne ile geçerek sporseverleri selamladı. Geçiş sırasında ise en çok dikkat çeken ve konuşulan şey olimpiyat sporcularımızın kıyafetleri oldu.

'YUNAN BAYRAĞI' BENZETMESİ

Vakko'nun sporcularımız için tasarladığı kıyafetler eleştirileri de beraberinde getirdi. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan kıyafetleri kimi vatandaşlar 'pijama'ya benzetirken, kimi vatandaşlar 'Yunan bayrağı' benzetmesinde bulundu.

MOĞOLİSTAN KIYASLAMASI

Olimpiyatlarda en çok beğenilen kıyafet tasarımlarına sahip ülke ise Moğolistan oldu. Türk vatandaşlar yaptıkları yorumlarda sıkça 'Bir Moğolistan'ın kıyafet tasarımlarına bakın bir bizimkilere' eleştirisinde de bulundu.

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