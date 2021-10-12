Milli takım Dünya Kupası'na gidecek mi? Türkiye gruptan nasıl çıkar?

Milli takımın Dünya Kupası'na gidip gitmeyeceği merak ediliyor. 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda bulunan Türkiye, son olarak Letonya ile karşı karşıya geldi. Peki Milli takım Dünya Kupası'na gidecek mi?

MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASINA GİDECEK Mİ?

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda yer alan A Milli Takım'ın dünya kupasına gidip gitmeyeceği merak ediliyor. 'Milli Takım gruptan nasıl çıkar?' sorusu bu sebeple araştırılıyor.

Bu akşam Letonya'yı deplasmanda 2-1 yenmiş olan Milliler, Kasım ayında da Cebelitarık ve Karadağ ile karşı karşıya gelecek. 2 maçtan alınacak olan 6 puan, ilk etapta oldukça kritik olacak ve elemeler 21 puanla tamamlanacak.

Hollanda da kalan 2 maçın birinden galip ayrılması halinde grubu Türkiye'nin üstünde tamamlamayı garantilemiş olacak. Norveç ise Letonya'yı yenerse bu defa son hafta Hollanda deplasmanına 20 puanla gidecek.

Eğer kazanırlarsa A Milli Takım veda etmiş olacak. Diğer türlü Play-Off yolu açılmış olacak.