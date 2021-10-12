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Milli takım Dünya Kupası'na gidecek mi? Türkiye gruptan nasıl çıkar?

12.10.2021 00:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millilerin maçı sonrası 'Milli takım Dünya Kupası'na gidecek mi?' sorusu merak ediliyor. 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda bulunan Türkiye, umutlarını taze tutarken Türkiye'nin gruptan nasıl çıkacağı da araştırılıyor. Peki Milli takım Dünya Kupası'na gidecek mi? Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte merak edilenler...

Milli takımın Dünya Kupası'na gidip gitmeyeceği merak ediliyor. 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda bulunan Türkiye, son olarak Letonya ile karşı karşıya geldi. Peki Milli takım Dünya Kupası'na gidecek mi?

MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASINA GİDECEK Mİ?

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda yer alan A Milli Takım'ın dünya kupasına gidip gitmeyeceği merak ediliyor. 'Milli Takım gruptan nasıl çıkar?' sorusu bu sebeple araştırılıyor.
Bu akşam Letonya'yı deplasmanda 2-1 yenmiş olan Milliler, Kasım ayında da Cebelitarık ve Karadağ ile karşı karşıya gelecek. 2 maçtan alınacak olan 6 puan, ilk etapta oldukça kritik olacak ve elemeler 21 puanla tamamlanacak.
Hollanda da kalan 2 maçın birinden galip ayrılması halinde grubu Türkiye'nin üstünde tamamlamayı garantilemiş olacak. Norveç ise Letonya'yı yenerse bu defa son hafta Hollanda deplasmanına 20 puanla gidecek.
Eğer kazanırlarsa A Milli Takım veda etmiş olacak. Diğer türlü Play-Off yolu açılmış olacak.
Puan eşitliği durumunda ise iş averaja kalacak. Milli takımın Katar yolu kendi performansından çok rakiplerinin alacağı sonuçlara göre belirlenmiş olacak.
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Anahtar Kelimeler:
Türkiye
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