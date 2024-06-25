Milli Takımımızın muhtemel rakipleri büyük oranda belli oldu! Hepsi birer dünya devi...

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu’nun 3. maçında Hırvatistan ile İtalya 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla İtalya, topladığı 4 puanla gruptan çıktı.

MUHTEMEL RAKİPLER NETLEŞTİ

Grubu 2. tamamlamamız halinde yüksek ihtimalle Fransa ile eşleşeceğiz. Fransa'nın lider olamaması durumunda ise Hollanda ile karşı karşıya geleceğiz. İhtimaller arasında en yüksek yüzdeye sahip iki takım Fransa ve Hollanda...

ÜÇÜNCÜ OLURSAK...

Üçüncü olmamız durumunda ise; A,D,E ve F grubunda bulunan üçüncüler bir üst tura çıkıyor. Bu durumunda ise yine yüksek ihtimalle İngiltere ile karşı karşıya geleceğiz.

