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Milli Takımımızın muhtemel rakipleri büyük oranda belli oldu! Hepsi birer dünya devi...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.06.2024 07:50
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu üçüncü maçında İtalya, uzatma dakikalarında bulduğu golle Hırvatistan ile 1-1 berabere kalarak son 16 biletini aldı. Bu mücadelenin ardından Milli Takımımızın muhtemel rakipleri büyük oranda netleşti.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu’nun 3. maçında Hırvatistan ile İtalya 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla İtalya, topladığı 4 puanla gruptan çıktı.

MUHTEMEL RAKİPLER NETLEŞTİ

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Grubu 2. tamamlamamız halinde yüksek ihtimalle Fransa ile eşleşeceğiz. Fransa'nın lider olamaması durumunda ise Hollanda ile karşı karşıya geleceğiz. İhtimaller arasında en yüksek yüzdeye sahip iki takım Fransa ve Hollanda...

ÜÇÜNCÜ OLURSAK...

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Üçüncü olmamız durumunda ise; A,D,E ve F grubunda bulunan üçüncüler bir üst tura çıkıyor. Bu durumunda ise yine yüksek ihtimalle İngiltere ile karşı karşıya geleceğiz.

Euro 2024 Canlı Skor

FRANSA

FRANSA

Yüzde 35.8

HOLLANDA

HOLLANDA

Yüzde 23.0

İNGİLTERE

İNGİLTERE

Yüzde 16.4

İSPANYA

İSPANYA

Yüzde 9.8

AVUSTURYA

AVUSTURYA

Yüzde 5.1

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Türkiye euro 2024 EURO 2024 Türkiye muhtemel rakipleri
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