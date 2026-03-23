Milli Takımımızın yeni formaları tanıtıldı! Fiyatları gündem oldu

Dünyanın en büyük futbol organizasyonu 2026 Dünya Kupası öncesi geri sayım sürerken, Türkiye'nni formaları tanıtıldı.

A MİLLİ TAKIM FORMALARINA "LÜKS" DOKUNUŞ

Ay-yıldızlı ekibimizin 2026 Dünya Kupası yolculuğunda sırtına geçireceği formalar, modern tasarımlarıyla tam not alırken etiket fiyatlarıyla tartışma yarattı. Milli heyecanı üzerinde taşımak isteyen taraftarlar için farklı kategorilerde sunulan formaların fiyat listesi ise şu şekilde şekillendi:

Maç Forması (Futbolcuların giydiği orijinal teknoloji): 8.799 TL

Stadyum Forması: 6.099 TL

Kaleci Forması: 5.499 TL

Taraftar Forması (Ekonomik seçenek): 4.099 TL

GÖRSEL ŞÖLEN!

Sadece Türkiye değil; Brezilya, Arjantin, Fransa ve Almanya gibi futbol devleri de turnuva için hazırlanan özel koleksiyonlarını tanıttı. Bazı ülkeler geleneksel çizgilerini korurken, bazıları ise 2026'nın modern ruhunu yansıtan radikal grafik desenlerle sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Formalarda kullanılan sürdürülebilir kumaş teknolojileri ve terletmeyen özel dokular, oyuncuların performansını en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

KOLEKSİYONERLER ŞİMDİDEN SIRADA

Dünya Kupası formaları, sadece bir spor kıyafeti değil, aynı zamanda futbol tarihinin birer parçası olarak görülüyor. Özellikle Türkiye'nin klasik kırmızı-beyaz kombinasyonuna getirilen yeni yorumlar, yurt dışındaki gurbetçilerimiz ve yerli taraftarlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Ancak fiyatların önceki turnuvalara oranla belirgin artışı, sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasındaki yerini koruyor.