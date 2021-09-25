Milli voleybolcu Meryem Boz, Eskişehir'de adını taşıyan akademinin açılışına katıldı:

ESKİŞEHİR (AA) - Milli voleybolcu Meryem Boz, adını taşıyan ve yeni yetenekler yetiştirecek spor akademisini Eskişehir'de açtı.

TED Eskişehir Koleji'nde faaliyetlerine başlayacak Meryem Boz Spor Akademi'nin açılışına katılan milli voleybolcu, yaptığı konuşmada, kız çocuklarına dokunup, öz güvenli olmayı öğretmek için akademiyi kurduklarını söyledi.

Akademinin açılışında SMA hastası 4 yaşındaki Toprak Yavaş'ın tedavisine katkı sağlamak için forma çekilişi yaptıklarını anlatan Boz, şöyle konuştu:

"Akademiyle güçlü kadınlar oluşturmak istiyoruz. Her spor yapan profesyonel sporcu olacak diye bir kaide yok. Sporla birlikte çocukların önünü açmak istiyoruz. Türk kadın voleybolu adına çok güzel bir yaz dönemi geçti. 4 ay kamplar, antrenmanlar, yolculuklar yaşadık. Sonunda tüm Türkiye'yi voleybol hakkında konuşturabildik ve ortak noktada birleştirebildik. Herkesin kalbi maç saatimizde bizimle birlikte attı. Şimdi VakıfBank forması giyeceğim. Her zaman hedefleri yüksek olan bir takım. Bu hedeflere ulaşmakta takıma yardımcı olabilmek istiyorum."

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da milli voleybolcunun, terinin son damlasına kadar mücadele eden bir sporcu olduğunu belirtip, Meryem Boz Spor Akademi'de başarılı sporcuların yetiştirileceğine inandığını kaydetti.

Boz, akademinin açılışında genç sporcularla fotoğraf çektirdi.