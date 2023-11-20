Milyonda bir ihtimaldi... Çift rahimle doğan kadın hamile! İki rahminden de doğum yapacak

MYNET DIŞ HABER-Kelsey Hatcher isimli kadın çok az rastlanan bir hastalığa sahip. Uterus Didelphy hastalığı olan Alabamalı kadın gündeme bomba gibi düştü. İki rahmi bulunan genç kadın ikiz bebek bekliyor beklemesine ancak bebekler farklı rahimlerden doğacak. WVTM'ye verdiği demeçte, Hatcher'ın geçen bahardaki ilk ultrason randevusunda durumu ortaya çıktığında, kocası Caleb'in neredeyse ona inanmadığını söyledi.



KOCASI DUYUNCA İNANAMADI

Kelsey Hatcher açıklamasında "Bana 'Yalan söylüyorsun' dedi. Ben de 'Hayır, söylemiyorum' dedim" açıklamasında bulunarak 3 çocuğu olduğunu da sözlerine ekledi.

1000 KADINDAN 3'Ü İKİ RAHİMLİ Alabama Üniversitesi Hastanesi'nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olan Dr. Richard Davis, 1000 kadından sadece 3'ünün iki rahimle doğduğunu ve her ikisinde de hamile kalma şansının en az milyonda 1 olduğunu söyledi. Davis, Hatcher'a hamileliği boyunca danışmanlık yapıyor ve ultrasonlarının çoğuna yardımcı oluyor.

Sağlıklı bir şekilde büyüyen bebekler ayrı yumurtalardan geliyor ve özdeş olmayacaklar, bu nedenle Davis "çift yumurta ikizleri" teriminin onları tanımlamak için daha doğru bir yol olabileceğini öne sürdü.

Davis, Hatcher'ın iyileşme süresini kısaltmak için normal doğum yapmayı planladığını, ancak hangi yöntemi seçerse seçsin komplikasyonlar olabileceğini söyledi.