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Milyonda bir ihtimaldi... Çift rahimle doğan kadın hamile! İki rahminden de doğum yapacak

20.11.2023 12:16 | Son Güncelleme:
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Her biri kendi rahim ağzına sahip iki rahim ile doğan Kelsey Hatcher inanılmaz günler geçiriyor. Alabamalı kadın ikiz bebeklerini iki ayrı rahimden dünyaya getirecek. Süreci izleyen doktor yaptığı açıklamada her ikisinde de hamile kalma şansının en az milyonda 1 olduğunu söyledi.

MYNET DIŞ HABER-Kelsey Hatcher isimli kadın çok az rastlanan bir hastalığa sahip. Uterus Didelphy hastalığı olan Alabamalı kadın gündeme bomba gibi düştü. İki rahmi bulunan genç kadın ikiz bebek bekliyor beklemesine ancak bebekler farklı rahimlerden doğacak.

WVTM'ye verdiği demeçte, Hatcher'ın geçen bahardaki ilk ultrason randevusunda durumu ortaya çıktığında, kocası Caleb'in neredeyse ona inanmadığını söyledi.


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KOCASI DUYUNCA İNANAMADI

Kelsey Hatcher açıklamasında "Bana 'Yalan söylüyorsun' dedi. Ben de 'Hayır, söylemiyorum' dedim" açıklamasında bulunarak 3 çocuğu olduğunu da sözlerine ekledi.

1000 KADINDAN 3'Ü İKİ RAHİMLİ

1000 KADINDAN 3'Ü İKİ RAHİMLİ
Alabama Üniversitesi Hastanesi'nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olan Dr. Richard Davis, 1000 kadından sadece 3'ünün iki rahimle doğduğunu ve her ikisinde de hamile kalma şansının en az milyonda 1 olduğunu söyledi. Davis, Hatcher'a hamileliği boyunca danışmanlık yapıyor ve ultrasonlarının çoğuna yardımcı oluyor.
Sağlıklı bir şekilde büyüyen bebekler ayrı yumurtalardan geliyor ve özdeş olmayacaklar, bu nedenle Davis "çift yumurta ikizleri" teriminin onları tanımlamak için daha doğru bir yol olabileceğini öne sürdü.
Davis, Hatcher'ın iyileşme süresini kısaltmak için normal doğum yapmayı planladığını, ancak hangi yöntemi seçerse seçsin komplikasyonlar olabileceğini söyledi.
Davis, "Sezaryen normalden biraz daha riskli, çünkü her rahimde bir kesi yapmak zorundasınız. Bu da iki kesi ve daha fazla kan kaybı demek" açıklamasında bulundu.
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