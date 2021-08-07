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Min-Jae Kim kimdir, hangi takımlarda oynadı? Fenerbahçe ile görüşmelere başlayan Min-Jae Kim nereli ve kaç yaşında?

07.08.2021 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Güney Koreli genç futbolcu Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başladığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklama sonrası stoper Min-Jae Kim'in hayatı ve kariyeri merak edilmeye başlandı. Genç oyuncunun transfer görüşmelerine devam etmek amacıyla yarın İstanbul'a geleceği açıklandı. Peki Min-Jae Kim kimdir, hangi takımlarda oynadı? Fenerbahçe ile görüşmelere başlayan Min-Jae Kim nereli ve kaç yaşında? İşte merak edilenler...

Sarı lacviert takım, genç futbolcu Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başladığını duyurdu. Gelişmenin ardından Min-Jae Kim'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki Min-Jae Kim kimdir, hangi takımlarda oynadı?

Min-Jae Kim kimdir?

Sarı lacivert takım Fenerbahçe, Güney Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başladığını duyurdu. Gelişme sonrası Min-Jae Kim'in kariyeri ve hayatı merak konusu oldu.
15 Kasım 1996'da Güney Kore'nin Tongyeong şehrinde doğan Min-jae Kim, futbol hayatına Suwon'da başlamıştır. 2016 yılında Yonsei'ye transfer olan futbolcu, Yonsei'nin ardından ülkesinin takımlarından olan Gyeongju'ya imza atmıştır. Stoper oyuncusu, 1 sezon sonra Jeonbuk Hyundai Motors'un yolunu tutmuş ve burada oldukça büyük bir çıkış yaşamıştır.
2 sezonda toplamda 60 maça çıkmış olan ve Güney Kore A Milli Takım forması giymeye başlayan 24 yaşındaki genç stoper, Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekmiştir. Tam olarak istediği teklifleri alamayan Koreli, Ocak 2019'da 5.25 milyon Euro bonservis bedeliyle Çin ekibi Beijing Guoan'a transfer olmuştur. Çin'de toplamda 59 maça çıkan Kim, gol ve asist katkısı sağlayamamıştır.
31 Aralık 2021 tarihine dek Beijing Guoan'la sözleşmesi bulunan Min-jae Kim'in ismi Galatasaray ve Porto ile de anılmaktaydı. Profesyonel kariyeri boyunca toplamda 119 maça çıkan Koreli oyuncu, 3 gol atarken 1 de asist yapmıştır.
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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
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